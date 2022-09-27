IŞİD'in yaktığı askerimizin ailesi İsmail Saymaz'a konuştu. Altı sene oldu bir tek Kılıçdaroğlu geldi

IŞİD tarafından altı yıl önce yakılarak katledilen asker Fethi Şahin’in babası Mehmet Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini ziyaretinin ardından, “Altı sene sonra devlet yetkilisi olarak biri geldi. Altı sene oldu yanma olayı. Ne devletin bir adamı, ne vali geldi. Ne milletvekili, ne kaymakam, ne belediye başkanı. Hiç kimse gelmedi” dedi.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Fethi Şahin hakkında şu bilgileri verdi:

“IŞİD tarafından kaçırılarak esir alınan er Sefter Taş ile iddiaya göre örgüte katıldıktan sonra ajanlıkla suçlanan Fethi Şahin, yakılarak öldürüldü. İnfaz görüntüleri 22 Aralık 2016’da IŞİD tarafından Youtube’da yayınlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 2017’de Taş’ın şehit olduğunu kabul etti ve ailesine maaş bağladı. Ancak Şahin’in ne şehadeti kabulleniliyor ne de IŞİD’ci olduğu… E-devlet’e göre Şahin, hayatta görünüyor.

İki askerin infaz kararını verdiği öne sürülen IŞİD kadısı Jamal Abdurrahman Alvi’nin Gaziantep’te yaşadığını ve bu suçtan tutuksuz yargılandığını 17 Eylül 2021’de duyurmuştum.

Bu yazım üzerine tutuklanan Alvi’ye iki askerimizin infazından ötürü üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Alvi, Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanıyor. Son duruşmada, tahliye edilirse bildiklerini anlatacağını söyledi.”

Saymaz'a konuşan Fethi Şahin’in babası Mehmet Şahin, bir dönem AKP’nin encümeni olduğunu ancak şimdi İYİ Parti’nin Cumra yönetiminde olduğunu söyledi. “Çumra’da kaç sefer söyledim. Hiç ilgilenen olmadı. Oralı olmuyorlar. Bilgi vermiyorlar” diyen Şahin, oğluyla ilgili kendisine şimdiye kadar hiçbir şey söylenmediğini belirtti, “Daha öldüğü belli değil. Gaziantep’teki davada maktül geçiyor, e-devlet’te sağ!” ifadelerini kullandı.

“CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, ‘Kılıçdaroğlu ziyarete gelecek’ dedi. ‘Gelsin’ dedim, başımın üstünde yeri var. Havaya uçtum sevincimden. Altı sene olmuş abi. Ne demek!” diyen baba Şahin, görüşmenin çok “tatlı” geçtiğini ifade etti; “Gene gelecek helalleşmeye. Sözünü aldık. Çok memnun oldum. Sonsuz teşekkür ettim” diye konuştu.

Baba Şahin CHP liderinin kendisine ümit verdiğini söyledi; “Mecliste önerge vereceğiz dedi. Söz verdi, gitti. Yapacak inşallah” diye konuştu.

Sefter Taş (solda), Fethi Şahin (sağda) / Fotoğraf: Twitter