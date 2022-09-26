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  • İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 

İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “en güçlü rakibinin ‘seçilmesi zor’ algısı” olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 08:56
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Herkes Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanıyordu. Halk TV yazarı İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı

İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
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Milli Gazete'nin haberine göre, Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşe yazısında Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinleştiğini görüşünü dile getirdi. Anketlerde CHP liderinin önde olduğunu ifade eden Saymaz, şunları yazdı:

CHP liderinin isim vermeden eleştirdiği Özer Sencar’a ait olan MetroPoll Araştırma’nın anketlerinde bile Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın en az beş puan önünde görünüyor. Kılıçdaroğlu’nun beğenisi ve puanı gitgide yükseliyor üstelik.

Kılıçdaroğlu seçilebilir mi? Evet, seçilebilir. Peki, en büyük rakibi Erdoğan mı? Değil. En büyük rakibi ‘seçilmesi zor’ algısı.

İYİ Partililerdeki direnişin gerekçesi Kılıçdaroğlu’nun Aleviliği değil. Hatta Kılıçdaroğlu bürokratik deneyimi, harama el sürmemiş olması, örnek aile yaşantısı, milliyetçi ve muhafazakarlarla kurduğu bağ esas alındığında İYİ Partililerin ilk tercih edeceği isim. Ancak ‘seçilmesi zor’ algısı İyi Partilileri düşündürüyor.

"BİR KERE DAHA BAŞARABİLİR"

"Bu algının üç dayanağı var" diyen Saymaz, şöyle devam etti:

Biri anketler. Anketlerde Yavaş ve İmamoğlu’nun isimleri de sıralandığı için Kılıçdaroğlu, daha az şanslı görülüyor. Yavaş ve İmamoğlu seçenek olmaktan çıkar, Kılıçdaroğlu tek aday olarak anketlerde yerini alırsa bu algı değişir.

İkincisi, Erdoğan’ın inşa ettiği ‘Bay Kemal’ imajı. Erdoğan, CHP liderliğine seçildiği günden beri Kılıçdaroğlu hakkında “CHP’nin genel müdürü”, “ SSK’yı batırdı” ve “Girdiği her seçimi kaybetti” şeklinde argümanlar türeterek, sık sık kullanıyor. 

Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’ lakabını sahiplenerek, tersyüz etme yolunu seçti. Zekice bir hamle yaptı. Fakat bu dakikadan sonra Kılıçdaroğlu’nun ‘Bay Kemal’i yeni bir imajla yüklemesi gerekir. Kılıçdaroğlu’nun birikimi ve yetenekleri bu güncellemeyi sağlayabilir. 

"HERKESİN CUMHURBAŞKANI"

Elazığ buna örnektir. Elazığ’da aslında söylemediği “Selahattin Demirtaş’ın göğsüne şeref madalyası takacağım” sözünün yazılı olduğu afişin önünde poz vermesi, yalnızca HDP’lilerin değil, eli CHP’ye oy vermeye gitmemiş muhafazakar Kürtlerin de sempatisini kazandı. Bu irade ve kararlılık ‘seçilmesi zor’ algısını yıkabilir.

Üçüncüsü… Gözardı etmemek gerekir ki Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yine kutuplaştırarak yürütecektir. Kılıçdaroğlu’nu HDP’lilerin, Alevilerin ve solcuların adayı diye göstermek, yüzde 30’luk sosyolojiye sıkıştırmak isteyecektir. 

Kılıçdaroğlu, sosyoloji tuzağını ‘Herkesin Cumhurbaşkanı’ iddiasıyla bozabilir. Bay Kemal, 31 Mart’ta İstanbul ve Ankara’yı getiren başarının asıl mimarı. Bir kere başardı. Bir kere daha başarabilir.

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S kocoglu
26.09.2022 09:05
Kilicdaroglu aday olursa bende Kilicdarogulunun , Erdoğan a çalıştığına inanacam  
 
Abbas
26.09.2022 09:01
Bakın Meral hocanın son açıklaması gibi Kılıçdaroğlu’nu meydanlarda desteklerse, buna diğer 4 lider de eşlik ederse, inanın en az%60 oyla CB seçilir, Türkiye’nin en temel sorunları da çözülür  
 
şinasi çakar
26.09.2022 09:00
yani editöre göre belki öyle ama acı gerçek malesef erdoğan..Erdoğan faktörü acı gerçek  
 
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