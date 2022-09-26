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Kemal Kılıçdaroğlu, IŞİD tarafından yakılarak şehit edilen askerin ailesini ziyaret edecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, IŞİD adlı terör örgütünün 2016 yılında şehit ettiği iki Türk askerinden biri olan Fethi Şahin’in ailesini Konya’daki evinde ziyaret edecek.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 02:15
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2016 yılında IŞİD tarafından yakılarak şehit edilen Fethi Şahin'in ailesi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edilecek

Kemal Kılıçdaroğlu, IŞİD tarafından yakılarak şehit edilen askerin ailesini ziyaret edecek
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü programı açıklandı. Kılıçdaroğlu bugün IŞİD’in şehit ettiği askerlerden biri olan Fethi Şahin’in ailesini Konya’daki evinde ziyaret edecek.

Daha sonra Ankara’ya dönecek olan Kılıçdaroğlu MYK toplantısına katılacak ve akşam da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşecek.

FETHİ ŞAHİN KİMDİR?

IŞİD, 2016 yılında, Suriye’de rehin aldığı Türk askerleri Sefter Taş (23) ve Fethi Şahin’i (26) şehit etmesine ilişkin bir video yayınlamıştı. Videonun yayınlanmasından yaklaşık 11 ay sonra, 9 Ekim 2017'de Sefter Taş'ın ailesine, çocuklarının şehit olduğu bildirildi. Ancak Fethi Şahin'in ailesine ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Şahin’in kardeşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektupta, “Sefter Taş'ın şehit olduğu söylenirken abimin akıbetinin belli olmaması bizi derin bir hüzne boğuyor. Abime ne olduğunu bilmek hakkımız, bir bilgi istiyoruz" diye yardım istemişti.

IŞİD’in yayınladığı görüntülerde iki Türk askerini yakan teröristin, Türk vatandaşı IŞİD’li Talip Akkurt olduğu yargılama aşamasında ortaya çıkmıştı. Türkiye’deki IŞİD yargılamalarına giren belgelerde ise iki askerin görüntüsünü çektirip, servis ettiren kişinin de IŞİD’in sözde medya bakanı Ömer Yetek olduğu anlaşılmıştı. Yetek, itirafçı olduktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Akkurt’un ise Suriye’de SİHA saldırısı sırasında öldüğü ileri sürüldü.

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