Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı tebrik etti İmamoğlu'nu aramadı. Çok konuşulacak iddia

Kaynak: HalkTv
Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı tebrik etti İmamoğlu'nu aramadı. Çok konuşulacak iddia
31 Mart yerel seçimler sonrası ABB ve İBB'yi CHP kazandı. CHP'nin Eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş ve Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik ettiği ancak Ekrem İmamoğlu'nu aramadığı iddia edildi.

Merakla beklenen ve yürekler ağızda takip edilen 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yeni bir kulis gündeme geldi.

Seçim akşamı Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı arayarak tebrik ettiği belirtilirken, partinin yeni genel başkanı Özgür Özel'e de tebriklerini ilettiği ve seçimden bir gün sonra aradığı ifade edildi.

İMAMOĞLU'NU ARAMADI

İstanbul seçimlerini yeniden kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu tarafından aranmadığı ve tebrik edilmediği iddia edildi. Bu durum, İmamoğlu'nun zaferini kutlayanlar arasında eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da yer aldığı aktarıldı.

Yıldırım'ın, 2019'daki İstanbul seçimlerinde İmamoğlu'nun rakibi olduğu belirtildi.

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Bu iddia, siyaset ve kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

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