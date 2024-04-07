Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı tebrik etti İmamoğlu'nu aramadı. Çok konuşulacak iddia

Merakla beklenen ve yürekler ağızda takip edilen 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yeni bir kulis gündeme geldi.

Seçim akşamı Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı arayarak tebrik ettiği belirtilirken, partinin yeni genel başkanı Özgür Özel'e de tebriklerini ilettiği ve seçimden bir gün sonra aradığı ifade edildi.

İMAMOĞLU'NU ARAMADI

İstanbul seçimlerini yeniden kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu tarafından aranmadığı ve tebrik edilmediği iddia edildi. Bu durum, İmamoğlu'nun zaferini kutlayanlar arasında eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da yer aldığı aktarıldı.

Yıldırım'ın, 2019'daki İstanbul seçimlerinde İmamoğlu'nun rakibi olduğu belirtildi.

Bu iddia, siyaset ve kamuoyunda tartışmalara neden oldu.