'Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı?' sorusuna açtı ağzını yumdu gözünü: Tayyip anamızı ağlattı. Ben ve benim gibi aç sınıf onu çıkardı şimdi indireceğiz

Sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajında "Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı?" sorusuna yanıt arandı.

Mikrofon uzatılan bir kadın "Ne kadar saçma bir soru" dedikten sonra cevabını şöyle sürdürdü:

"Tayyip anamızı ağlattı. Tayyip kaç dönemdir burada. 20 senedir. Ben tüm dönemler Tayyip'e oy verdim, son 3 dönemdir vermiyorum. Anamızı ağlattı anamızı. Açlıktan evde... Ben çalışıyorum, eşim çalışıyor, oğlum çalışıyor.

'BEN VE BENİM GİBİ AÇ SINIF ONU ÇIKARDIK, ŞİMDİ İNDİRECEĞİZ'

Ama hiç bir şey yok evde. Geçinemiyoruz. Buzdolabım boş. Keşke fotoğrafını çekip size atabilseydim. Bu meydanlarda var ya ben ona "Aşkım" deyip çıkıyordum. anket yazıyordum. Ben yaptım onu ya. Ben ve benim gibi aç sınıf onu çıkardı. Şimdi indireceğiz."