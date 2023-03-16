AKP'nin kalesinde bir anneden yürekleri sızlatan isyan: Doğalgaz bulduk diyorsunuz doğalgaz zamlanıyor

Mor mikrofon isimli YouTube kanalının sokak röportajında konuşan asgari ücretle çalışan bir anne faturalara yapılan zamlarla ilgili açıklamasıyla dikkat çekti.

AKP'nin kalesi Malatya'da elleri titreyerek yaşadığı ekonomik zorlukları dile getiren genç kadını çevresine toplanan vatandaşlar da ilgiyle izledi

İşte o dikkat çeken sözler:

“Asgari ücretle çalışan bir insan. Ben kirada oturuyorum. Bugün benim elektrik faturam gelmiş 286 lira. Allah’tan korkun. Doğal gaz bulduk diyorsunuz doğal gaz zamlanıyor.

Elektrik termik santralimiz var yine en pahalısını biz ya. Malatya suyun en çok olduğu yer. Malatya’da suya şubat ayından itibaren yüzde 25 zamlı su parası ödeyeceksin. Ya bunu biz söylerken dile getirirken biz üzülüyoruz

Ama siz savunurken üzülmüyorsunuz. Bizim hakkımız size haram olsun. Ben hepsine haram ediyorum. Bizim hakkımız hepinize haram olsun. Benim çocuğum okula gidince beslenmesine doğru dürüst bir şey koyamıyorsam benim çocuklarımın vebali hepinizin üstüne olsun.”