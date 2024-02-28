Kılıçdaroğlu neden sahada olmadığını açıkladı

CHP’nin 7'inci genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesinde basın mensuplarına konuştu.

Kılıçdaroğlu, CHP ile muhalefet cephesindeki güncel tartışmalara girmek istemediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, kendisine tüm siyasi parti temsilcilerinden ziyaretler yapılmasının yanında herhangi bir muhalefet partisi hakkında konuşmayacağını vurgulayarak, “Parti aleyhine kullanılabilecek tek cümle dahi ifade etmek istemiyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu, 1 Nisan’ın ardından CHP’de neler yaşanabileceğiyle ilgili “Bülent Ecevit siyasi yasaklı döneminden geri döndüğünde CHP’ye alternatif yapı DSP’yi kurdu. Şimdi siz mesela oruçtan dönerseniz, partide bölünme riski gibi iddialar var. Ne dersiniz 1 Nisan sonrasında CHP açısından?” sorusunu da yanıtladı.

Partinin doğal olarak bütün kalması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, “CHP, bütünlüklü yoluna devam etmek zorundadır. Çünkü saray iktidarı, devleti sağlıklı yönetemiyor, yönetme kapasitesi yok. Devlet liyakatla yönetilir, bürokraside liyakat bırakmadılar. Devlet adaletle yönetilir. Yargı, Saray’ın kontrolünde. Dolayısıyla seçim sonuçları ne olursa olsun CHP’ye çok büyük görevler düşüyor. CHP bir parti olmanın ötesinde, Atatürk’ün kurduğu bir parti olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin de bir güvencesidir. Demokrasiyi savunur, insan haklarını savunur, kadın erkek eşitliğini savunur, yolsuzluklara karşıdır. Devletin saydam, şeffaf olmasından yanadır. Yargının bağımsızlığından yanadır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Bugün pek çok sorunla karşı karşıya kaldığını ben de biliyorum ama bu sorunları kararlılıkla aşmak da CHP’lilerin görevidir” diye konuştu.

"PARTİMİZİE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için aday belirleme sürecinde CHP’de istifaların yaşanmasına ilişkin soruya da “Kimse partiden istifa etmemeli. Hepimiz partimize sahip çıkmalıyız” yanıtını verdi.

"VAR OLANI GENEL BAŞKANI GÖLGELEMEK BİZİM PARTİ GELENEĞİMİZDE YOK”

CHP’nin yerel seçim kampanyaları çerçevesinde sahada olup olmayacağı, örneğin mitinglere katılım gösterip göstermeyeceği konusunda ise Kılıçdaroğlu, “Hayır. Şimdi genel başkanlar, zaten bizim partimiz geleneğinde seçim kampanyalarında yer almazlar” diye hatırlattı.

CHP siyasetinden eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Deniz Baykal örneklerini veren Kılıçdaroğlu, “Altan Bey hangi seçim kampanyasında yer alıyor? Hikmet Bey yok, Murat Karayalçın yok. Mesela Deniz Bey sadece milletvekili adayıyken Antalya’da sahaya çıktı, alana çıktı. O da milletvekili adaydı. Dolayısıyla genel başkanlarımız açısından alana çıkmaları var olan Genel Başkanı, gölgelemeleri bizim partimiz geleneğinde yok” dedi.

Kılıçdaroğlu, yalnızca davet ile belirli toplantılara katılım sağlayabileceğini belirterek, örneğin Çankaya’da Abidin Paşa Köşkü’nün müzeye dönüştürülmesi açılışında bulunduğunu söyledi.