Kılıçdaroğlu- Özdağ görüşmesi sona erdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Binaya girmeden önce kısa bir açıklama yapan Özdağ, iade-i ziyaret için geldiklerini söyledi.

Özdağ Parti Sözcüsü Faik Öztrak tarafından kapıda karşılandı. İki isim, seçimlerin ardından ilk kez yüz yüze görüştü.

11.45'te başlayan görüşme sona erdi.

"SEÇİMİ DEĞERLENDİRDİK"

Özdağ, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ise "Sayın Genel Başkan, seçim sürecinde iki kez Zafer Partisi'ni ziyaret etmişti. Hem iade-i ziyarette bulunmak, hem de seçimi değerlendirdik" dedi.

"GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLDU"

Kılıçdaroğlu ise, "Sayın Genel Başkan'la güzel bir görüşme oldu. Türkiye'yi, seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel seçimleri değerlendirdik" dedi.

Görüşme nedeniyle saat 13.00'da başlaması planlanan CHP MYK 1 saat ertelendi.