Kılıçdaroğlu- Özdağ görüşmesi sona erdi

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ görüşmesi bitti.

Kılıçdaroğlu- Özdağ görüşmesi sona erdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Binaya girmeden önce kısa bir açıklama yapan Özdağ, iade-i ziyaret için geldiklerini söyledi.

Özdağ Parti Sözcüsü Faik Öztrak tarafından kapıda karşılandı. İki isim, seçimlerin ardından ilk kez yüz yüze görüştü.

11.45'te başlayan görüşme sona erdi.

"SEÇİMİ DEĞERLENDİRDİK"

Özdağ, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ise "Sayın Genel Başkan, seçim sürecinde iki kez Zafer Partisi'ni ziyaret etmişti. Hem iade-i ziyarette bulunmak, hem de seçimi değerlendirdik" dedi.

"GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLDU"

Kılıçdaroğlu ise, "Sayın Genel Başkan'la güzel bir görüşme oldu. Türkiye'yi, seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel seçimleri değerlendirdik" dedi.

Görüşme nedeniyle saat 13.00'da başlaması planlanan CHP MYK 1 saat ertelendi.

fy-sktywwaig5-u-001.png

fy-ws3vwcamwfwu-001.jpg

fy-ws3vwiaevfos-001.jpg

fy-ws3wwcaed-bo-001.jpg

İlgili Haberler
Ümit Özdağ CHP Genel Merkezi'ne geldi
Öne Çıkanlar
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Son Haberler
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards Yazarlar
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards
DEVA Partisi'nde Babacan’a en yakın isim istifa etti Siyaset
DEVA Partisi'nde Babacan’a en yakın isim istifa etti
Azerbaycan’da deprem. Van’da da hissedildi Güncel
Azerbaycan’da deprem. Van’da da hissedildi
Arda için kader günü. Fenerbahçe yönetimi ailesiyle görüşecek Spor
Arda için kader günü. Fenerbahçe yönetimi ailesiyle görüşecek
WhatsApp’a canlı destek özelliği geliyor. Devrim gibi özellik Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’a canlı destek özelliği geliyor. Devrim gibi özellik
Ebru Şallı emekli olunca bakın ilk ne yaptı Magazin
Ebru Şallı emekli olunca bakın ilk ne yaptı
Ankara'yı sağanak vurdu. Yollar göle döndü Güncel
Ankara'yı sağanak vurdu. Yollar göle döndü