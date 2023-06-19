Ümit Özdağ CHP Genel Merkezi'ne geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ediyor.

Binaya girmeden önce kısa bir açıklama yapan Özdağ, iade-i ziyaret için geldiklerini söyledi.

Özdağ Parti Sözcüsü Faik Öztrak tarafından kapıda karşılandı.

SEÇİMDEN SONRA İLK GÖRÜŞME

İki isim, seçimlerin ardından ilk kez yüz yüze görüştü.

Görüşme nedeniyle saat 13.00'da başlaması planlanan CHP MYK 1 saat ertelendi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan önce bir araya gelen Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında 7 maddelik bir protokol imzalanmış, bunun üzerinde Özdağ 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı vermişti.