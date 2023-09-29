Kılıçdaroğlu seçim süreciyle ilgili konuştu: Bize fırsat verilmedi

Seçimden sonra büyük bir umutsuzluğun ortaya çıktığını belirten Kılıçdaroğlu, “% 48 oy aldık. Gönül isterdi ki % 50-60 alalım. Analiz etmek istedik ancak öyle bir kaosun içine girdik ki fırsat verilmedi” dedi.

Kılıçdaroğlu seçim süreciyle ilgili konuştu: Bize fırsat verilmedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Cumhuriyet Gazetesi’ni ziyaret etti. Seçim sonrası yaşanan süreç için “Çok büyük bir umutsuzluk ortaya çıktı” diyen Kılıçdaroğlu, “Yanlışlarımız söylenebilir. Bir mücadele verdik. Ancak biz bu mücadeleyi demokrasinin sağlıklı işlediği bir ülkede vermedik. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar köklü bir mücadele verildi. Burada doğru olan altı partinin bir araya gelip mücadele etmesiydi. Yüzde 48 oy aldık. Gönül isterdi ki yüzde 50, yüzde 60 alalım. Analiz etmek istedik ancak öyle bir kaosun içine girdik ki fırsat verilmedi. Normalde tartışılması gereken konular hiç tartışılmadı. Medya da biz de bu meşrutiyeti onlara tanıdık. Bu şartlarda bu kadarını yapabildik.” dedi.

Seçim sonrası CHP’ye yönelik eleştirilere de değinen Kılıçdaroğlu, “Biz neler yapacağımızı kamuoyu ile paylaştık. Onlar ise hiçbir şey söylemedi. En rahat eleştirilecek parti doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü eleştiriye tahammül ediyor, doğal karşılıyoruz. Ancak bazen o kadar haksız eleştiriler yapılıyor ki hakaret boyutuna vardı. Buna da kimse ses çıkarmadı. Karşılaştığımız tablo bir infaz tablosu gibi çıktı karşımıza” ifadelerini kullandı.

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