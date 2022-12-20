Zafer Arapkirli, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bu sloganla salona girince İnönü Stadı'nı hatırladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu….CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu partisinin TBMM’deki grup toplantısına davet etmişti… Daveti kabul eden İmamoğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu salona girdiğinde söylenen sloganı duyan Zafer Arapkirli İnönü Stadı'nı hatırladı.

İşte Zafer Arapkirli'nin konuyla ilgili paylaşımı;

"EL ELE, KOL KOLA, OMUZ OMUZA..." Kılıçdaroğlu - İmamoğlu ikilisi TBMM Grup salonuna girerken atılan slogan. Futbol takımlarında "idmanda tartışmışlar" haberlerine konu olan iki oyuncu maça çıkarken atılan ".... .... el ele hep beraber tribüne" sloganını andırıyor."

KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU DAVASI İLE İLGİLİ ŞUNLARI SÖYLEDİ...

"CHP’nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır"

-Son günlerde yaşadığımız tabloya geleyim. Önce düzmece bir dava açtılar Sonra saray bu mahkemeye müdahale etti.

-Asla çıkarılamayacak bir kararı bu mahkemeden çıkardılar. Her şeyi alenen yaptılar. 85 milyonun önünde adaleti açıkça katlettiler.

-Bir de bunlar olurken malum Saray’ın bir de fotoromanı var. O da başka bir pisliğin içinde. Bir bakıyoruz o da cesaretlenmiş konuşuyor. Neymiş 16 milyonun sevgilisini görevden alacakmış. Beyefendiye bakın. Sen kimsin Ekrem İmamoğlu kim!

-Sen Ekrem İmamoğlu'nun tırnağı bile olamazsın! Ekrem İmamoğlu'nun adını ağzına alman için önce bir ağzını yıkayacaksın. Sen atamayla geldin o seçimle.

-Senin ne haltlar işlediğini ben gayet iyi biliyorum, senin neler çevirdiğini de biliyorum. Kripto dolandırıcıları senin yanında, mafyaya haber uçurmak senin görevin, uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirirsin, kirli paranın da bir numaralı adamısın.

-Ben bunları bilmiyor muyum? Tamamını biliyorum. Yine söyleyeyim, İmamoğlu size büyük lokmadır. Boğazınıza takılır boğulursunuz. Boğarız sizi boğarız!

-Millet belediye başkanına da adalete sahip çıktı. Ekrem İmamoğlu bugün burada.

-Ben Ekrem İmamoğlu’yla baba oğul ilişkisi içindeyim dedi. Kendisi CHP’nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Fransa'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için isim vermeden "Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" açıklaması yapmıştı.

İmamoğlu da kendisine bu ifadelerin sorulması üzerine "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" diye konuşmuştu.

İmamoğlu'nun açıklamasının ardından YSK suç duyurusunda bulunurken Soylu da davaya müdahil oldu ve dava açıldı

İmamoğlu: Bana kullanılan bu 'ahmak' kelimesine karşılık olarak kullanılmış bir kelimedir ve muhatabı da Sayın İçişleri Bakanı'dır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce konuya ilişkin mahkemede verdiği savunmada davaya konu basın açıklamasında verdiği demeci, kendisine yöneltilen bir soru üzerine verdiğini söylemişti.

Sözkonusu sorunun temelinin de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarında kullandığı bir kelime üzerine olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Öncelikle burada verilen demeç bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun temelinde İçişleri Bakanı'nın şahsıma yönelik açıklamalarında 'Ahmak' kelimesini kullanmasıdır. Söz konusu cevabım bu sorunun üzerine olmuştur. Dolayısıyla bana kullanılan bu 'ahmak' kelimesine karşılık olarak kullanılmış bir kelimedir ve muhatabı da Sayın İçişleri Bakanı'dır. Dolayısıyla asla YSK'yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım" ifadelerini kullanmıştı.

Hiçbir zaman mahkeme heyetlerine yönelik olumsuz muhataplığının olmadığı söyleyen İmamoğlu, "Seçimin iptal etmesine yönelik bütün siyasi aktörler, hükümeti temsil eden siyasi kimlikler ve herkes bu konuda beyanda bulundular. YSK'nın ne yaptığı ya da ne kararlar verdiği benim sözümün muhatabı değildir. Benim irademi kendi ifadem tanımlar. İptal edenler ibaresinden ettirenleri kastettim. YSK üyelerini kastetmedim" diye konuşmuştu.

Hapis cezası

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.İmamoğlu’nun siyasi yasaklı hale gelmesi için verilen kararın kesinleşmesi gerekiyor.