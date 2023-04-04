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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Trabzonsporlu Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'in kabrine ziyaret

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Trabzon'da Millet Buluşması'nın ardından Trabzonsporlu Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'in kabrini ziyarete etti.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 15:12
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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Trabzon'da kabir ziyaretinde

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Trabzonsporlu Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'in kabrine ziyaret
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da 'Millet Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Kılıçadaroğlu ve İmamoğlu Trabzon'da Millet Buluşması'nın ardından kabir ziyaretinde bulundu.

Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'in de kabrini ziyarete etti. Burada gazetecilerin sorularına yanıt veren İmamoğlu, "Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer Trabzonspor'un çok önemli iki şahsiyeti. Bugün bu sevgi, bu duygu ve bu fırtına varsa açıkçası başlangıcı olnlar. Birçok futbolcunun yetişmesinde de önemli katkıları olmuştur. Önemli bir futbolcu Ahmet Suat Özyazıcı. Bu tür insanların anılması kıymetli. Bu tür ortamların da bir tür abideye, anıta dönüştürülmedi de önemli. Rahmetli Osman Sümer'in ailesi ile böyle bir şeyi görüşmüştük. Tarihimiz önemli insanları bunlar." dedi. 

AKP ENGELİ SONRASI ZİYATER MİTİNGE DÖNÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, ‘Millet Buluşması’ için cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla Trabzon’da. Buluşma için valiliğin müsaade ettiği çadırın kurulmaması için AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora devreye girmiş ve karar geri alınmıştı.

Ancak buluşma, AKP’nin engellemesi sonrası mitinge döndü.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, emeklilere bir sonraki bayramda 15 bin liralık ikramiye sözünü yineledi.

 

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