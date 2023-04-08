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Kılıçdaroğlu'na sevgi gösteren türbanlı kadının ‘açık’ olduğu iddia edildi. AKP medyasının tiyatro dediği haber yalan çıktı

İktidara yakın medya, Kılıçdaroğlu‘nun Trabzon ziyaretinde sohbet ettiği ve kendisine sevgi gösteren türbanlı vatandaşın aslında ‘açık’ olduğunu iddia etti. Hakkındaki iddianın yalan olduğu ortaya çıkan ve sosyal medya hesabı paylaşılarak hedef gösterilen kadın suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 17:20
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AKP medyasının tiyatro dediği haber yalan çıktı

Kılıçdaroğlu'na sevgi gösteren türbanlı kadının ‘açık’ olduğu iddia edildi. AKP medyasının tiyatro dediği haber yalan çıktı
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Trabzon ziyareti sırasında Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na türbanlı bir kadın sevgisini dile getirdi. “Sizi çok çok seviyorum cumhurbaşkanım” diyerek seslenen kadının sevgisine ilgisiz kalmayan Kılıçdaroğlu, türbanlı kadı ile sohbet etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu sohbet kameralara da yansıdı.

İktidara yakın Akit, Yenişafak ve Türkiye gazeteleri ise bu kadının aslında türbanlı olmadığını ve Özlem Şahinoğlu isimli ‘başı açık’ bir kadın olduğunu öne sürdü. Sosyal medya hesabı da paylaşılan Şahinoğlu’na tehdit ve hakaretler yağmaya başladı. İktidara yakın medyanın hedef gösterdiği kadın ile Trabzon ziyaretinde Kılıçdaroğlu ile sohbet eden kadının aynı kişi olmadığı ortaya çıktı.

HEDEF GÖSTERİLEN KADIN OLAYI YARGIYA TAŞIDI

BirGün’den Kayhan Ayhan’a konuşan ve hayatında Trabzon’a hiç gitmediğini anlatan Şahinoğlu ‘Trabzon’da Kılıçdaroğlu ile el sıkışan kadın ben değilim ama buna rağmen sanki benmişim gibi sosyal medya hesaplarım ve fotoğraflarım paylaşıldı. Korkmaya başladım. Benim mezhebime varana kadar açıklama yaptılar. Alevi olduğumu söylediler. Hedef gösterdiler. Benim fotoğraflarımı alıp ‘bu kadın, aslında açıkmış’ diye paylaşılıyor. Ben her şeyden önce bir anneyim. Ben o muyum değil miyim diye sormadan nasıl hesabıma girip fotoğraflarımı paylaşırlar. Benim nerede yaşadığıma kadar söyleyerek beni hedef gösteriyorlar. Herhangi bir saldırıdan bu gazeteler ve televizyonlar sorumludur” dedi.

Şahinoğlu, emniyete giderek şikâyette bulundu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e kadar herkesin paylaştığı fotoğraflar nedeniyle endişeli olduğunu söyleyen Şahinoğlu, sorumluların hesap vermesini istedi.

“BÖYLE AHLAKİ ÇÖKÜŞ GÖRMEDİM”

Kılıçdaroğlu’na sevgi gösterinde bulunan kadının isminin Özlem Şahınoğlu olduğu ve Trabzon’da yaşadığı ortaya çıktı. ANKA’ya konuşan Şahınoğlu “Benim ismim Özlem Şahınoğlu. ‘I’ ile” dedi. Bir partiye üye olmadığını ancak her zaman CHP’ye oy verdiğini anlatan Şahınoğlu, ‘Muhafazakâr olmam, CHP sempatizanı olmamla nasıl tezat duruma düşürülüyor? Bunu anlamak mümkün değil. Muhafazakâr bir bayanım ve CHP’ye oy veriyorum. Bu benim özgür iradem değil mi? Atatürk’ün bana vermiş olduğu tüm imkanları kullanma hakkına sahibim” ifadelerini kullandı.

Hakkında çıkan yalan haberlere tepki gösteren Şahınoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben Özlem Şahınoğlu’yum. Hiçbir tiyatroda yer almadım. Satılık değilim. Böyle bir şey söz konusu olamaz, kimse beni satın almış değil. Ben hiçbir imamın karısı da değilim. Beni hiç kimse satın almadı. Adresim belli, yerim belli, ikametgahım burada. Bunlar tamamen kayıtlarda mevcut. Şahsıma yapılan hakaretler için dava sürecindeyim. Bu kadar saygısız, böyle bir ahlaki çöküş… Ben 47 yaşındayım. Böyle bir ahlaki çöküş görmedim. Eşarbım, şahsımdan ve Allâh-u Teâlâ’dan başka kimseyi ilgilendirmez. Artık bırakın bu eşarbı… Yıl 2023 olmuş. Biz hala eşarp derdindeyiz. CHP’liyim. Kim beni yolumdan döndürebilir?”

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