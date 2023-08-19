Kılıçdaroğlu’na bir darbe de Davutoğlu’ndan

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan bir darbe de Davtuoğlu’ndan geldi. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan protokol ile ilgili "Herkese saygım var ama Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olduğu bir ülkede bırakın aynı kabinede olmayı o denklemi bile kabul etmekte zorlanırım” dedi.

Kılıçdaroğlu’na bir darbe de Davutoğlu’ndan

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde Kılıçdaroğlu ile kendisine desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol siyaset gündeminin üst sıralarında yer almıştı.

Söz konusu gizli protokolde Zafer Partisi’ne aralarında İçişleri Bakanlığı’nın da olduğu 3 bakanlığın ve MİT Başkanlığının verilmesi gündemdeydi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu protokolü doğrulayarak yaptığı açıklamada "O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil. Protokol evet var, ikimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Nokta" şeklinde konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasındaki protokole Millet İttifakı’ndan farklı tepkiler gelmişti.

6’lı masa içinde bulunan Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan söz konusu protokol ile ilgili yeni açıklama geldi. Fatih Altaylı’nın Youtube kanalında konuşan Davutoğlu "Kemal Kılıçdaroğlu - Ümit Özdağ anlaşmasını bilseydiniz ittifaktan çekilir miydiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Herkese saygım var ama Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olduğu bir ülkede bırakın aynı kabinede olmayı o denklemi bile kabul etmekte zorlanırım."

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