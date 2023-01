Kılıçdaroğlu’ndan SADAT’a çok sert tepki. Be gafiller, be ahlaksızlar siz mi beni korkutacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV 100’de katıldığı yayında SADAT reklamının gösterilmesine çok sert tepki gösterdi. Kendisine suikast tehdidi yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu “Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi:

“Biliyorsunuz bir televizyon programına katıldım. Sayın Uğur Dündar davet etti. Kendisi duayen bir gazeteci. Sonra olanlar hepinizin malumu. Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net. ‘Sizin için geleceğiz’ diyorlar. Benim için beyefendiler gelecekmiş. Şimdi halkım beni iyi dinlesin. Vatandaşımızın ne olup bittiğini anlamasını istiyorum. Bu paramiliter artıklar büyük bir sistemin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde tek bir şey var: O da para. Para, doymayacakları kadar para. Doymadıkları, halkımızdan elde ettikleri para.

Bilmedikleri bir şey var. Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez. Son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Yeni değil. Uzun zamandır var. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan. Gelin görüşelim. Açıkça söyleyeyim, Allah nasip ederse yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabusunuz olmaya devam edeceğim.”

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hangi sorunun nasıl çözüleceğinin en iyi bilen partinin CHP olduğunu artık herkes biliyor. Türkiye'de yaşayan her vatandaşı dertten kurtaracağız. Yaşadıkları ızdıraptan kurtaracağız. Bu memlekete huzuru, adaleti getireceğiz, getireceğiz ve getireceğiz.

Türkiye güçlü bir ülke, beraber çalıştığımız süre içinde sorunları bize aktardığınız zaman her sorununuzu not alıyoruz.

İşin uzmanlarıyla beraber oturuyoruz, tartışıyoruz.

Ürettiğimiz çözümler masa başı çözümler değil, sahadan elde ettiğimiz verilerden de yola çıkarak ürettiğimiz çözümler."

“GELİRİ OLMAYAN HİÇ BİR EVİN ELEKTRİĞİ KESİLMEYECEK”

"Vatandaş ekonomide istikrar bekliyor. Yarın sabah fiyatların ne olacağını kimse bilmiyor. Maaşına zam yapıyorsunuz; peynire, ete, soğana daha yüksek zam yapıyorsunuz. Ev kiraları da çok yüksek.

Buradan bütün vatandaşlarıma söz veriyorum: Geliri olmayan hiçbir evin elektriği, suyu kesilmeyecek. İktidar sahipleri veremezler. Çünkü sarayda elektrik, su kesilmez, doğalgaz sorunu yoktur."

“VATANDAŞ ÖNCE EKONOMİDE İSTİKRAR BEKLİYOR”

"Halk ne bekliyor? Vatandaş önce ekonomide istikrar bekliyor. Gerçekten de istikrarsız bir ekonomi var. Yarın sabah hangi ürünün fiyatı kaç olacak kimse bilmiyor. Oysa ekonomide istikrar, fiyat istikrarı en azından kişinin rahat geçinebileceği bir gelire kavuştuğunda onunla yaşamını sürdürmeyi beklemesi vatandaşın en doğal hakkıdır. Maaşına zam yapıyorsun ama peynire, soğana, ete çok daha yüksek zamlar yapıyorsunuz.

Ev kiraları çok yüksek. Çocuklarımız, gencecik filiz gibi evlatlarımız işsiz. Yüzbinlerce ailenin suyu, elektriği, doğalgazı kesik. Bütün vatandaşlarıma söz veriyorum. Hiçbir hanenin elektriği, doğalgazı, suyu kesilmeyecek. Aile Destekleri Sigortasıyla hiç kimse kışın ortasında soğukta donmayacak, susuz kalmayacak. Bu sözü veriyoruz. İktidar sahipleri veremezler çünkü sarayda su, elektrik, doğalgaz kesilmez.

SMA'lı çocuk sahibi olan annelere de sesleniyorum. Sizin içinde az kaldı diyorum. Hiç meraklanmayın. Çocuklarını SGK tarafından tedavi edilecek. Onların yaşaması için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz.

Vatandaşlarımız sınırlarımızın korunmasını istiyorlar. Mafya geliyor, Türkiye'de hesaplaşıyorlar. Bütün bunların hepsini biliyoruz. Bize fotoroman Süleymanlar değil, memur Teomanlara ihtiyacımız var. Memur Teomanların sayısını arttıracağız. Bütün memurlar, memur Teoman gibi çalışacaklar.