Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye Şevki Yılmaz tepkisi 'Atatürk’e dil uzatanlara bir şey diyemiyor'

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz’ın Atatürk’ü kastederek, "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" dediği sözlere tepki göstermeyen Devlet Bahçeli hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“ATATÜRK’E DİL UZATANLARA BİR ŞEY DİYEMİYOR”

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda,

“Ağzından salyalar akarak, Kurtuluş Savaşı kahramanımız Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e çatallı dilini uzatan soysuza tek kelime edemeyen okul arkadaşım, 15 Temmuz darbe girişimi için asılsız bir iddianın peşine düşmüş ve hemen savunmaya geçmiştir” ifadelerini kullandı.

“DEVLET BAHÇELİ ÖNCEDEN CUMHURBAŞKANI OLMAYACAĞINI SÖYLERDİ”

Devlet Bahçeli’nin önceki yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Oysaki bir zamanlar ne kadar cesur konuşurdu, suda ateşin nasıl yanmayacağını, balda tuzun bulunmayacağını ve kimden Cumhurbaşkanı olmayacağını söylerdi. Şimdi Atatürk'e dil uzatanlara dahi bir şey diyemiyor” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN YÖNETİM ŞEKLİ İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR 29 EKİM 1923'DE EBEDİYEN SON BULMUŞTUR”

Son zamanlarda çıkan şeriat ve laiklik tartışmalarına da son noktayı koyan Kılıçdaroğlu, “İyi dinleyin, Köhne Bizans'ın Yıldız burcunda ikamet eden baykuş özentilerine ve kalıntılarına söylüyorum; Türkiye’nin yönetim şekli ile ilgili tartışmalar 29 Ekim 1923'de ebediyen son bulmuştur! Aklınızdakini kursağınızda bırakırız” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu, hafta sonu yapılan düğün töreniyle Yiğit Onur Kaya ile dünya evine girdi.

Çiftin nikah şahidi olan eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, eline mikrofon alarak, "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" dedi.

Yılmaz daha sonra, “Selanik’ten gelen dönme” diyerek Atatürk’e beddua etti.