Erdoğan Atatürk’e hakaret eden Şevki Yılmaz’ın dostunu yeniden atadı. Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararına göre, 2009-2015 yılları arasında Kocaeli İl Müftüsü olarak görevli olan ve 2015’te görevinden istifa ederek Düzce’den AKP Milletvekili Aday Adayı olan Mehmet Sönmezoğlu, tekrar Kocaeli İl Müftüsü olarak atandı.

Sönmezoğlu, aynı zamanda Osmanlı torunlarının düğününde Atatürk’e hakaret eden eski Refah Partisi milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz ve Halil Konakcı’ya yakınlığıyla da biliniyor. Ayrıca, Yılmaz, Sönmezoğlu’nun oğlunun nikah şahitliğini de yapmıştı.

DİYANET’E BASKI İDDİASI

Şevki Yılmaz’ın Mehmet Sönmezoğlu için Ali Erbaş'a, ‘Eğer Kocaeli İl Müftülüğüne atanmazsa iletişimimiz biter’ ifadesini kullandığı iddia edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ise sıklıkla Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden bu kişilerle görüntüler vermesi dikkatleri çekiyor.

İLK MÜFTÜ NİKAHINI KIYMIŞTI

Diğer taraftan Ankara Müftülüğü de yapan Sönmezoğlu, 2017 yılında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin oğlunun nikahını kıymış ve böylece Türkiye’de ilk defa müftü nikahını kıyan isim oldu.

Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım yaptı.