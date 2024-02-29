Şevki Yılmaz'a tepki gösteren Atatürkçü imamın evi yandı. Sabotaj mı? Ailesi ile sokakta kalma tehlikesi var

Osmanlı hanedanından gelen ve Abdulhamit’in 5. Kuşaktan torunu olan Berna Sultan Osmanoğlu’nun İstanbul’da gerçekleşen düğün töreninde eline mikrofon alan Şevki Yılmaz, yaptığı konuşmada ‘‘Osmanlı ile iftihar ediyorum. Osmanlı’yı süren soysuzları da lanetliyorum’’ demişti. Yine aynı törende ancak farklı bir karede eline tekrar mikrofon alan Yılmaz bu defa Atatürk’e beddua etmiş ve Atatürk’e, “Selanik’ten gelen dönme” ifadelerini kullanmıştı.

ŞEVKİ YILMAZ’A TEPKİ GÖSTERDİ

Atatürk’e karşı yapılan bu beddualara ve hakaretlere sessiz kalmayan Beyoğlu Nusretiye Camii’nde görevli olan Atatürkçü imam Ferdi Gümüşçü, Şevki Yılmaz’a tepki göstererek “Cumhuriyetin ve mensubu olduğum Diyanet’in kurucusu olan ve Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması için meal çalışması başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e edilen hakaret, iftira ve bedduaları bir din görevlisi olarak şiddetle reddediyorum” demişti.

KALDIĞI LOJMANDA YANGIN ÇIKTI

Atatürk’e ve cumhuriyeti kuranlara hakaret etmesine tepki gösteren Nusretiye Camii imamı Ferdi Gümüşçü’nün de kaldığı lojmanı yandı.

YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Atatürkçü imam söz konusu yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gümüşçü şu ifadeleri kullandı:

Nusretiye camii lojmanında çıkan yangın sonucunda can kaybımız olmadı. Rabbim arayan soran duasını esirgemeyenlerden razı olsun..

ÇOCUĞUYLA SOKAKTA EVSİZ KALMIŞ

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, yanan lojman sebebiyle çocuğuyla sokakta evsiz kaldığı belirtildi.

Acil bir şekilde kalacak yere ihtiyaçları olduğu aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Osmanlı hanedanı ve Abdulhamit’in 5. Kuşaktan torunu olan Berna Sultan Osmanoğlu’nun İstanbul’da düğün töreninde ilginç anlar yaşanmıştı.

Törene tarihçi profesör İlber Ortaylı’nın yanı sıra, Cumhuriyet’e karşı düşmanlıklarıyla bilinen Şeyh Sait ve Çerkez Ethem’i ‘milli kahraman’ olarak ilan eden eski Refah Partili milletvekili Şevki Yılmaz ve Atatürk ve laiklik karşıtı ifadeleri ile sürekli gündem olan Halil Konakçı’da katılmıştı.

ATATÜRK’E BEDDUALAR OKUNDU

Tören esnasında eline mikrofon alan Şevki Yılmaz, yaptığı konuşmada ‘‘Osmanlı ile iftihar ediyorum. Osmanlı’yı süren soysuzları da lanetliyorum’’ ifadelerini kullanmıştı. Yine aynı törende eline tekrar mikrofon alan Yılmaz bu defa Atatürk’e beddua etmiş ve Atatürk’e, “Selanik’ten gelen dönme” dedikten sonra beddua ettiği görülmüştü.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı bir kamu görevlisi olan ve laiklik karşıtı vaazları ile sürekli gündemde olan İmam Halil Konakçı başta olmak üzere diğer davetliler de “Amin” dedi. Bedduaya eşlik eden Konakçı’nın, “Amin” derken güldüğü anlar gözlerden kaçmadı.