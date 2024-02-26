İmamoğlu Şevki Yılmaz'ın devlete yerleştirilen 'sülalesini' açıkladı. 'Atatürk'e küfreden o adamın oğlu hala AKP’den milletvekili'

Kaynak: ANKA
İmamoğlu Şevki Yılmaz'ın devlete yerleştirilen 'sülalesini' açıkladı. 'Atatürk'e küfreden o adamın oğlu hala AKP’den milletvekili'
Ekrem İmamoğlu, Atatürk'e küfreden Şevki Yılmaz’ın devlete yerleştirilen yakınlarını açıkladı. Çarpıcı açıklamalarına devam eden İmamoğlu, “O adamın oğlu hala bunlardan milletvekili” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca’da düzenlenen halk buluşmasında Atatürk'e 'soysuzlar' diyerek hakaret eden Şevki Yılmaz’ın işe yerleştirilen yakınlarını tek tek saydı. İmamoğlu, Yılmaz için “Damadı milletvekili. Diğer oğlu genel müdür. Damadı genel müdür. Abisi kayyum genel müdürü. Ne mübarek aile, değil mi? Atatürk'e küfreden oğlu hala partilerinin milletvekili.” dedi.

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II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde Yeni Akit Gazetesi yazarı ve eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularına yönelik hadsizce ifadeler kullandı. Düğünde konuşma yapan Yılmaz, “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” diyerek başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet’in kurucularına hakaret etti. Skandal sözlere ise tepki yağdı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'daki konuşmasında Şevki Yılmaz'ın tepki çeken sözlerine de değindi ve ilk kez duyulan çarpıcı bilgiler açıkladı. İmamoğlu, Yılmaz’ın birçok akrabasının devletin kademelerine sokulduğunu ve bunların nerelerde görev yaptığını anlattı.

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ATATÜRK DÜŞMANININ DEVLETE SOKULAN SÜLALESİ

İmamoğlu, "Şimdi bilmediğiniz şeyler söyleyeceğim. O küfürbaz Atatürk düşmanı, onların siyasi yol arkadaşı. Doğru mu? Yetmedi. Atatürk’e küfreden o adamın oğlu, hâlâ partilerinin milletvekili. Yetmedi. Damadı Sakarya Çevre İl Müdürü. Yetmedi. Abisini bir şirketin başına kayyum atadınız. Diğer oğlunu da Kocaeli İşkur İl Müdürü yaptınız. Aileye bak. Yetmedi. Abisinin damadı da eski milletvekili. Hani şu ‘Yeliz’ var ya. O işte, o arkadaş. Bakın, işte sizin liyakat anlayışınız. Atatürk’e hakaret edenlerin sülalesine üst düzey kamu görevleri vermek mi sizin Atatürkçülüğünüz? Vatanseverliğiniz bu mu? Siz, bu halkın çocuklarının hak ettikleri makama gelmesini istemeyenlersiniz. Bu anneler, bu hanımefendiler, bu çocuklarını, bu sıraladığım insanlardan katbekat daha iyi. Damadı milletvekili. Diğer oğlu genel müdür. Damadı genel müdür. Abisi kayyum genel müdürü. Ne mübarek aile, değil mi? Aileye bakın. Babası bunlardan milletvekili. Oğlu milletvekili. Bir de bu memleketin başının tacına hakaret edecek, küfredecek. Devletin bir tane kurumu bile harekete geçmedi. Yazıklar olsun size" dedi.

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