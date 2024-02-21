İlber Ortaylı ‘hanedan’ düğününde yaptığı konuşmayı anlattı: Sabiha Sultan’ın o sözünü söyledim

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İlber Ortaylı ‘hanedan’ düğününde yaptığı konuşmayı anlattı: Sabiha Sultan’ın o sözünü söyledim
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın tepki çeken sözlerinin ardından yeni bir açıklama yaptı.

II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu, hafta sonu yapılan düğün merasiminde Yiğit Onur Kaya ile evlendi.

Çiftin nikah şahitliğini yapan eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, eline mikrofon alarak, "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" dedi.

Yılmaz’ın daha sonra ise, “Selanik’ten gelen dönme” diyerek Atatürk’e beddua ettiği görüldü.

Yılmaz'ın skandal ifadeleri hakkında, "Vallahi beni ilgilendirmez Şevki Yılmaz" diyen çiftin bir diğer şahitlerinden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalına konuşan Ortaylı, şunları söyledi:

"Ben orada bir cümle tekrarladım. ‘Osmanlı Türklerin imparatorluğuydu bu da Türklerin devletidir.’ Her şeyi anlatıyor dedim. Bu da benim cümlem değil. Son Padişah'ın kızı Sabiha Sultan'ındır. ‘Osmanlı Türklerin imparatorluğuydu bu da Türklerin devletidir.’ diyor. Bunu da söylemezdim de artık söyledim. Bunu pek kimse anlamıyor kapalı şeyleri pek anlamazlar. Düğünde nutuk da çekecek değildim. Türkiye'de aklı başında insanlar devleti idare edenlerin lehinde veya aleyhinde konuşurken çok ölçülü olurlar. Kendini bilen bir insan padişahlar için de ölçülü konuşur."

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