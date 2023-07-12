Kılıçdaroğlu'ndan cezaevindeki Can Atalay'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'ndan cezaevindeki Can Atalay'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Silivri'de tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etti.

14.20’de Silivri’ye gelen Kılıçdaroğlu, Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bazı detaylar şöyle:

Can Atalay hapiste, TBMM’de görevli olan Can Atalay’ı İnsan Haklarından Sorumlu Komisyon’a seçiyorlar. Ama Can Atalay hapiste.

Hiç kimse milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilini, milletin oylarıla seçilmiş bir milletvekilini, hüküm giymemiş bir milletvekilini TBMM’nin iradesini dışlayarak cezaevinde tutamaz.

Bu görev en çok kime yakışırdı? Bunu duyurma görevi en çok CHP’ye yakışırdı.
Buradan TBMM Başkanına da çağrı yapmak isterim. Benim sayın başkandan beklediğim şudur. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği benzer kararını alacak, Adalet Bakanlığı’na bir yazı yazacak.

SEÇİMLERİN ÜZERİNDEN AYLAR GEÇMESİNE RAĞMEN SERBEST BIRAKILMADI

Gezi Eylemleri Davası’nda ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Atalay, Nisan 2022’den Silivri Cezaevi’nde bulunuyor.

Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde Hatay’dan milletvekili seçildi.

Avukatları, Atalay’ın mazbatasını Hatay Adliyesi’nden aldıktan sonra tahliyesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

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