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Kılıçdaroğlu’ndan düşen helikopterde hayatını kaybeden Rus personel için taziye mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris’te çıkan orman yangınını söndürmeye giderken düşen helikopterde hayatını kaybeden Rus personel için taziye mesajı yayınladı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 21:25
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Kılıçdaroğlu’ndan düşen helikopterde hayatını kaybeden Rus personel için taziye mesajı

Kılıçdaroğlu’ndan düşen helikopterde hayatını kaybeden Rus personel için taziye mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris’te çıkan orman yangınını söndürmeye giderken düşen helikopterde hayatını kaybeden Rus personel için taziye mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu’nun Denizli’de düşen helikoptere ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

“Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için giden helikopterin düşmesinden büyük üzüntü duydum. Kazada yaşamını yitiren Rus uyruklu personelin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimi iletiyor; yaralanan personelimize acil şifalar diliyorum. Yüreğimizi yakan Marmaris’teki orman yangınının bir an önce kontrol altına alınmasını diliyor, çalışmalara destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

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