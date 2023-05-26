Herkes Oğuzhan Uğur’un Kılıçdaroğlu için yorumunu konuşuyor Kılıçdaroğlu yayınının kamera arkasını anlattı

Editör: Sami GÜREL

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün Babala TV'nin Mevzular Açık Mikrofon formatına katılmış, yayın Çarşamba akşamı yayınlanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun katıldığı yayın milyonlarca tıklandı. Yayın şu ana kadar 20 milyon izlenmeye ulaştı.

Programın sunucusu Oğuzhan Uğur, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube'daki yayınına bağlanarak yayının kamera arkasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu'nun sakinliğine dikkat çekerek, "Diğer konuklarımız elbette çok heyecanlılardı, programın fazla izleneceğinin farkındalardı, bu heyecan bir şekilde gözlerinden okunuyordu ama Kemal Bey’de sinir bozucu bir sakinlik var" diye konuştu.

"SALON YÜKSELSEDE ALÇALSA DA…"

Uğur açıklamalarına şöyle devam etti:

"Salon yükselse de alçalsa da… Bazen çünkü sahneyi idare eden adam, oraya sorular sorulsun diye gelse bile, o tansiyonu gözlemler ve vücut diline yansıtır, jestlerine yansıtır, tansiyon düşerse, insanlar sıkılmaya başlarsa onu vücut diline yansıtır, insanlar yükselirse, sinirlenirse onu vücut diline yansıtır. Daha yüksek sesle konuşur, jestlerine yansıtır falan. Kemal Bey inanılmaz stabildi programda.

Dedi ki belli ki bana çok şey sorulacak, çünkü internette dönüp dolaşan fazla soru vardı zaten kendisiyle ilgili ya da ithamlar vardı. Bunların farkındaydı, bunları iyi okumuşlar. Öncelikle tebrik ediyorum ekibini. Çünkü bu programa gelmeden evvel, bu bir ekip çalışması tabii ki. Siyasi liderlerin ya da parti temsilcilerinin ekipleri sosyal medyayı çok iyi incelemeli. Kemal Bey’in ekibi sosyal medyayı çok iyi incelemiş."

"SAKİN BİR PROGRAM OLDU"

Öte yandan Uğur "Zannediyorum 15 bölüm içerisinde bize konuk olan siyasi liderler ya da parti temsilcileri içerisinde 3-4 siyasi ve ekibi çalışmış bu sosyal mecralardan gelen sorulara. Onlardan biri de Kemal Bey’di ve ekibiydi elbette. O yüzden farkındaydı, gündemde olan başlıkların farkındaydı. İyi çalışmışlar, iyi cevaplar verdiler bence. Sakin bir program oldu yani." diye de ekledi.