Sinan Oğan’ın Kılıçdaroğlu’ndan makam talep ettiği ortaya çıktı. Mansur Yavaş açıkladı

Editör: Oğuz OK



14 Mayıs seçimleri öncesi kendisine yer verilmediği için TRT'nin önünde basın açıklaması yapan, Erdoğan’a desteğini açıklamasının ardından TRT’den davet alan Sinan Oğan, dün akşam TRT Haber’in sorularını yanıtladı.



SİNAN OĞAN TRT'DE "TALEBİM OLMADI" DEDİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıklayan Oğan, görüşmede herhangi bir talebinin olmadığını ifade etti.



Kılıçdaroğlu’nun ikinci turu kazanacağına dair kendisini ikna edemediğini söyleyen Oğan’a Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş’tan yalanlama geldi.



"MANSUR YAVAŞ: MAKAM TALEBİNİZ OLDU"

Twitter’dan bir paylaşım yapan Yavaş, “Hayır Sinan Bey, Sayın Kılıçdaroğlu’ndan makam talebiniz oldu. Hem de ‘Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem.’ dediniz. Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum.” dedi.