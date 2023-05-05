Kemal Kılıçdaroğlu, mitingler nedeniyle eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun doğum gününde yanında olamadı.

Eşiyle görüntülü konuştuğu anları paylaşan Selvi Kılıçdaroğlu'na eşi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi.

14 Mayıs tarihi yaklaştıkça adaylar çalışmalarını ara vermeden sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye'nin pek çok noktasında mitingler düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun doğum gününü görüntülü aramayla kutladı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Selvi Kılıçdaroğlu, eşi Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüntülü konuştuğu anları sosyal medyadan paylaştı ve "Ömrünü devlete ve siyasete vermiş biriyle hayatı paylaşmak zordur, hep özlersiniz, çocuklarınız özler. Bugün benim doğum günüm." notunu düştü.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT GELDİ

Eşinin paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu ise "Hayat arkadaşım, derttaşım, yuvamızın Selvi’si. Ne dese haklıdır." ifadelerini kullandı. İkilinin paylaşımları kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.