Selvi Kılıçdaroğlu 12 yıl önceki Van depreminden beri depremzedelerin konteynerde yaşadığını duyurdu

Editör: Özge Ceren Çimen

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu 2011 yılında depremlerin meydana geldiği Van’ı ziyaret etti.

12 yıl önce Van’da meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde 644 vatandaş hayatını kaybetmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu 12 yıldır depremzedelerin konteynerlerde kaldığını belirtti. Seyrantepe Mahallesi’ndeki konteyner kent, depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen olduğu yerde duruyor. Oysa iktidar tarafından Van’da depremzedelere evler yapıldığı açıklanmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından 3 yıl 26 bin konutun tamamlanarak depremzedelere teslim edildiği söylenmişti.

Selvi Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Burası Van Seyrantepe. 12 yıl önce yaşanan depremden bu yana insanlarımız bu konteyner gettosunda yaşam mücadelesi içinde. Çocukların durumunu anlatmaya dilim varmaz. İktidarı da, muhalefeti de bu insanları unutmuş. @kilicdarogluk Bey'e söyleyeceğim, bu olmamalıydı. Düzeltiriz!