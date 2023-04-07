7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kılıçdaroğlu mutfağa her geldiğinde “eyvah” diyen Selvi Kılıçdaroğlu mutfağına el koydu

Kılıçdaroğlu mutfağa her geldiğinde “eyvah” diyen Selvi Kılıçdaroğlu mutfağına el koydu

Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün mutfaktan neredeyse gün aşırı yayın yapıldığını ve ne zaman yayın yapılacağının belli olmadığını söyledi. Selvi Kılıçdaroğlu esprili bir dille mutfağa el koyduğunu söyledi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 23:12
Takip Et

Kılıçdaroğlu mutfağa her geldiğinde “eyvah” diyen Selvi Kılıçdaroğlu mutfağına el koydu

Kılıçdaroğlu mutfağa her geldiğinde “eyvah” diyen Selvi Kılıçdaroğlu mutfağına el koydu
+
Aa
-

Ancak bugün kendisinin mutfağa el koyduğunu ve eşinin beklemesi gerektiğini belirtti.

Selvi Kılıçdaroğlu, ülkedeki açlık sorununa da değinerek her üç çocuktan birinin açlıkla karşı karşıya olduğunu ve her 10 çocuktan altısının sadece makarna ve ekmekle beslendiğini söyledi.

Kendisi hem anne hem de baba figürü olarak tüm çocukları düşündüğünü belirterek, her çocuğun yeterli beslenmesi için var gücüyle çalışacağını sözlerine ekledi.

SELVİ KILIÇDAROĞLU MUTFAĞA EL KOYDU

Selvi Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak yaptığı paylaşımda “Ben Kemal Bey kadar kameralara alışık değilim, ileride de kameraların önünde olmayacağım. Ama konuşmamız gereken ciddi bir mesele var. Bugün mutfaktan ben sesleniyorum.” ifadelerini kullandı.

 

Selvi Kılıçdaroğlu el koyduğu mutfaktan şöyle seslendi “Biliyorsunuz bugün bu mutfaktan nerdeyse gün aşırı yayın yapıldı.

Kemal Bey mutfağa her geldiğinde “eyvah yine yayın başlayacak” diyordum ve hakikaten de ne zaman yapacağı da belli olmuyordu.

Ama bugün artık mutfağa ben el koydum biraz Kemal Bey bekleyecek.

Bu işin esprisi de evet gerçekten de bir de konuşmamız gereken zor şeyler var bu ülkede.

Her üç çocuktan birinde vuran açlık gibi. Bu çocuklar günü aç geçiriyor, yatağa aç giriyor, karnını doyuran da doyan da aslında yeterince beslenmiyor.

Her 10 çocuktan altısı her gün makarna ve ekmek yiyerek karnını doyuruyor.

Ben hem anne hem baba halindeyim.

Onlara her baktığımda ülkedeki tüm çocukları görüyorum.

Torunlarım için neyi istiyorsam aynısını tüm çocuklar için istiyorum.

Hepsi bizim çocuklarımız, hepsi geleceğimiz.

Bu ülkede her çocuğun karnı olması gerektiği gibi, doyana kadar, her çocuk yeterli beslenme kadar var gücümle çalışacağım.

Bu da benim sözüm olsun.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
1
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
2
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
3
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Gaziantep'te 'çöp atma' çatışması: 1'i polis 2 ölü
4
﻿Gaziantep'te 'çöp atma' çatışması: 1'i polis 2 ölü
﻿Gaziantep'te 'çöp atma' çatışması: 1'i polis 2 ölü
﻿Millete yutturulan Abdülhamit yalanları
5
﻿Millete yutturulan Abdülhamit yalanları
﻿Millete yutturulan Abdülhamit yalanları
﻿Çağdaş Atan: Evdeki hesap çarşıya uymadı
6
﻿Çağdaş Atan: Evdeki hesap çarşıya uymadı
﻿Çağdaş Atan: Evdeki hesap çarşıya uymadı
﻿Bir bankadan sıfır faizli kredi
7
﻿Bir bankadan sıfır faizli kredi
﻿Bir bankadan sıfır faizli kredi
﻿Bodrumspor Boluspor'u fena çarptı. Gökdeniz gol yağdırdı
﻿Bodrumspor Boluspor'u fena çarptı. Gökdeniz gol yağdırdı
﻿Bodrumspor Boluspor'u fena çarptı. Gökdeniz gol yağdırdı
﻿Kim tutar Napoli'yi. Lecce de durduramadı
﻿Kim tutar Napoli'yi. Lecce de durduramadı
﻿Kim tutar Napoli'yi. Lecce de durduramadı
﻿Otomobili alalı 2 saat olmuştu. Yol kenarındaki tarlaya uçtular
﻿Otomobili alalı 2 saat olmuştu. Yol kenarındaki tarlaya uçtular
﻿Otomobili alalı 2 saat olmuştu. Yol kenarındaki tarlaya uçtular
﻿Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. 59’u çocuk 337 kişi tahliye edildi
﻿Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. 59’u çocuk 337 kişi tahliye edildi
﻿Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. 59’u çocuk 337 kişi tahliye edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.