Kılıçdaroğlu mutfağa her geldiğinde “eyvah” diyen Selvi Kılıçdaroğlu mutfağına el koydu

Ancak bugün kendisinin mutfağa el koyduğunu ve eşinin beklemesi gerektiğini belirtti.

Selvi Kılıçdaroğlu, ülkedeki açlık sorununa da değinerek her üç çocuktan birinin açlıkla karşı karşıya olduğunu ve her 10 çocuktan altısının sadece makarna ve ekmekle beslendiğini söyledi.

Kendisi hem anne hem de baba figürü olarak tüm çocukları düşündüğünü belirterek, her çocuğun yeterli beslenmesi için var gücüyle çalışacağını sözlerine ekledi.

SELVİ KILIÇDAROĞLU MUTFAĞA EL KOYDU

Selvi Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak yaptığı paylaşımda “Ben Kemal Bey kadar kameralara alışık değilim, ileride de kameraların önünde olmayacağım. Ama konuşmamız gereken ciddi bir mesele var. Bugün mutfaktan ben sesleniyorum.” ifadelerini kullandı.

Selvi Kılıçdaroğlu el koyduğu mutfaktan şöyle seslendi “Biliyorsunuz bugün bu mutfaktan nerdeyse gün aşırı yayın yapıldı.

Kemal Bey mutfağa her geldiğinde “eyvah yine yayın başlayacak” diyordum ve hakikaten de ne zaman yapacağı da belli olmuyordu.

Ama bugün artık mutfağa ben el koydum biraz Kemal Bey bekleyecek.

Bu işin esprisi de evet gerçekten de bir de konuşmamız gereken zor şeyler var bu ülkede.

Her üç çocuktan birinde vuran açlık gibi. Bu çocuklar günü aç geçiriyor, yatağa aç giriyor, karnını doyuran da doyan da aslında yeterince beslenmiyor.

Her 10 çocuktan altısı her gün makarna ve ekmek yiyerek karnını doyuruyor.

Ben hem anne hem baba halindeyim.

Onlara her baktığımda ülkedeki tüm çocukları görüyorum.

Torunlarım için neyi istiyorsam aynısını tüm çocuklar için istiyorum.

Hepsi bizim çocuklarımız, hepsi geleceğimiz.

Bu ülkede her çocuğun karnı olması gerektiği gibi, doyana kadar, her çocuk yeterli beslenme kadar var gücümle çalışacağım.

Bu da benim sözüm olsun.”