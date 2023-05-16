Kılıçdaroğlu'ndan gençlere köprüden önceki son çıkış uyarısı

Seçimin ikinci tura kalması sonrası Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Gençler hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan gençlere köprüden önceki son çıkış uyarısı

Türkiye'nin kaderini belirleyen seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında Hizbullahçıların meclise girmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Domuz bağcılar yüce meclise gönderildi, en büyük kazığı da gençlere attılar." ifadelerini kullandı.

Gençlerin durumuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size. Bizler tartışırken, onlar size karşı birleşmiş durumda. Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık…" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

Sevgili Gençler, İlk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz.

Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis’e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar.

En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size. Bizler tartışırken, onlar size karşı birleşmiş durumda.

Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık…

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