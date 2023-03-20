Kılıçdaroğlu'ndan HDP ziyareti sonrası açıklama

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Kürt sorunu dahil tüm sorunların çözüm adresi TBMM'dir. TBMM'nin varlığı, sorunları çözen bir meclis olmasından kaynaklanmaktadır. Kuruluşundan bu yana Türkiye'nin en temel sorunları TBMM'de çözülmüştür." dedi.

"PARTİ KAPATMAK DOĞRU DEĞİL"

Kılıçdaroğlu, "Görüşme sırasında Anayasa değişikliğini ortak mutabakat metnini paylaştık. Bağımsız ve tarafsız yargı mutlaka olmalı, hukuk ve sosyal devletin mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor. Yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum atamasını asla doğru bulmadığımızı söyledik. Seçimle gelen seçimle gider. Siz halkın iradesini ipotek altına alırsanız bu doğru bir uygulama değildir. Demokrasiyi savunmak, yargı bağımsızlığını savunmaktır. Demokrasinin olmazsa olmaz koşullarından biri olduğunu konuştuk. Siyaset artık bir kavga alanı olmamalı. Bu ülke artık kavga etmeden bıkmadı mı? Arkadaş siz kavgadan bıkmadınız mı? Kucaklaşmak varken hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Biz birlikten, beraberlikten yanayız. Biz birlikte hareket etmekten yanayız. Siyaset sorun yaratırsa bu kadın erkek eşitliğine negatif yansıyor. 21. Yüzyılda parti kapatmak doğru değildir. Kapatılan partilerin farklı isimlerle siyasete devam ettiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET MUTLAKA SONLADIRILMALI"

"Kadına yönelik şiddetin mutlaka sonlandırılması ve siyaset kurumunun buna tavır alması gerekir" diyen Kılıçdaroğlu, "Tüm dezavantajlı gruplarla ilgili siyaset kurumunun üzerine düşeni yapması gerekir. Haklarının teslim edilmesi ve özgürce yaşam koşullarının önünün açılması gerekir. Yargının siyasetin üzerinde bir sopa olarak kullanılması kabul edilemez. Biz yargıçlardan, siyasi iktidarın baskısına boyun eğmemesini istiyoruz" dedi.

"KÜRT SORUNU DAHİL BÜTÜN SORUNLARIN ORTAK ADRESİ TBMM"

"Kürt sorunu dahil bütün sorunların ortak adresi TBMM'dir" diyen Kılıçdaroğlu, "Meclis'in varlığı zaten sorunları çözmesinden kaynaklanmaktadır. Varolan sorunların tamamını çözeceğiz. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Basın mensuplarından ricam, toplumu ayrıştıran bir dilden lütfen uzak durun. Toplumu kucaklamak varken bu kavga neden? 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak bu kavgayı bitireceğim söz veriyorum. Geliriz TBMM'de kürsüde konuşuruz. Söz İngilizce'dir, Fransızca'dır parantez içinde yazılır. Kürtçe konuşulduğunda bilinmeyen bir dil diye yazılıyor. Ya arkadaş binlerce yıldır konuşulan bir dil nasıl bilinmeyen bir dil oluyor? TRT Kürdi var. Devlete çifte standart yakışmaz. Evet resmi dilimiz Türkçe eyvallah ama çifte standart yaparsanız bir kesimi başkasına düşman ediyorsunuz. Bu emperyallerin oyunudur. Herkesin yaşam tarzına saygı göstereceksiniz. Herkesi kucaklayacağız" ifadelerini kullandı.

HDP'DEN AÇIKLAMA

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise "Yaklaşık bir saat boyunca sayın başkanın ifade ettiği konular üzerinde istişare ettik. Türkiye'nin en temel sorunlarını konuştuk. Türkiye kamuoyunun bizlerden beklentilerini konuştuk. Kürt sorununun demokratik çözümün TBMM çatısı altında çözümünden yana olduğumuzu göstermek istedik. O yüzden sayın başkanı TBMM'de ağırlamak istedik." dedi.

Diğer Eş Genel Başkan Mithat Sancar da "Türkiye çok boyutlu bir kriz dönemi yaşıyor. Deprem büyük bir acıyla yıkımın tablosunu çıplak şekilde gözler önüne serdi. Yeni bir döneme girmemize vesile olan deprem keşke bu kadar acıyla gündeme gelmeseydi. Ama bu acıları yok sayarak siyaseti yürütmek de artık mümkün değil. Bizler yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi. Partimiz Türkiye'nin yıkımdan hasar gören toplumsal kesimleri onarmak için acil bir programa ve yeni bir başlangıca ihtiyaç var. Yeni başlangıç demokrasi, insan hakları, adalet ve özgürlük temelinde bir sistem kurmakla mümkün olacaktır. Türkiye'nin bütün sorunları burada, TBMM'de geniş bir toplumsal mutabakatla çözülmelidir, çözülebilir. Bu görüşmeyi kurullarımıza taşıyacağız. Bir iki gün içinde kamuoyuna daha ayrıntılı bir açıklama yapacağız." dedi.