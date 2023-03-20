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Kılıçdaroğlu HDP görüşmesi başladı

Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın görüşmesi başladı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 12:24
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Kılıçdaroğlu ile HDP görüşmesi başladı

Kılıçdaroğlu HDP görüşmesi başladı
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşmesi TBMM'de saat 12:00’de başladı.

TBMM'de yapılan görüşme sonrası ortak açıklama yapılması bekleniyor.

NE OLDU?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 18 Mart’ta HDP Genel Merkezi’nde HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ı ziyaret edeceği açıklanmıştı.

HDP'DEN AÇIKLAMA

HDP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, bugün saat 12:00’de Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı TBMM’deki makamında ziyaret edecektir. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve Eş Genel Başkanlarımız grup yönetim toplantı salonumuzda bir basın toplantısı düzenleyecektir" denildi.

ZİYARET ERTELENMİŞTİ

Kılıçdaroğlu ile HDP yöneticileri arasında 18 Mart'ta görüşme yapılacağı açıklanmıştı. Görüşme, HDP'den gelen talebin ardından ertelenmişti.

Erteleme, kulisleri hareketlendirmiş, "destek konusunda kriz mi yaşanıyor" soruları gündeme gelmişti. HDP yöneticileri, ertelemenin nedeninin sel felaketi olduğu, parti Eş Başkanlarının felaket bölgesinde olduğunu açıklamışlardı.

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