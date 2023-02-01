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  • Mal varlıklarını geri alma ofisi kuruyoruz. Kılıçdaroğlu'nun en büyük vaadi sosyal medyada heyecan yarattı

Mal varlıklarını geri alma ofisi kuruyoruz. Kılıçdaroğlu'nun en büyük vaadi sosyal medyada heyecan yarattı

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı vaat videosu gündem oldu. Videoda CHP lideri, "Halktan çalınan ve geri aldığımız her doları panoya işleteceğim. 418 milyar doları görene kadar, devlete iade edilene kadar durmayacağım." dedi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 13:58
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Kılıçdaroğlu'ndan heyecanlandıran vaat videosu

Mal varlıklarını geri alma ofisi kuruyoruz. Kılıçdaroğlu'nun en büyük vaadi sosyal medyada heyecan yarattı
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmadan kısa kesitler içeren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı videoda “Dev dijital pano kuracağım. Halktan çalınan ve geri aldığımız her doları panoya işleteceğim. 418 milyar doları görene kadar, devlete iade edilene kadar durmayacağım. Seçimin ertesi günü çetelerin telefonu acı acı çalacak. Açtıklarında bir ses duyacaklar: Ben Kemal, geliyorum” mesajları yer alıyor.

Videoda, grupta konuşmasından şu bölümlere yer verildi:

“Halkıma buradan bu konuyla ilgili bir taahhütte bulunmak istiyorum. Ankara’ya dev bir dijital pano kurduracağım. Adı ‘çetemetre’ olacak. Halktan çalınan ve geri aldığımız her doları bu panoda görecek Ankaralılar da bütün Türkiye de. Vatandaştan çalınan 418 milyar doları burada görünceye kadar, o para devletin kasasına girinceye kadar asla ve asla durmayacağım.

Onların Türkiye’deki malvarlıkları; yurt dışına kaçırdıkları, aile bireylerine transfer ettirdikleri, çaycıya, şoföre gizlettikleri her kuruşun ama her kuruşun peşine düşeceğim. Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi kuruyoruz, bunu boşuna kurmuyoruz. Bizim arsız ve hırsıza muamelemiz çok açık ve nettir. Vuracağız neşteri, alacağız devlet malını geriye. Seçimin ertesi gününde onların telefonu acı acı çalacak. Açtıkları telefonda bir ses duyacaklar, ben Kemal geliyorum.”

Video sosyal medyada birçok beğeni ve paylaşım aldı.

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temel
1.02.2023 15:31
erkan efendi bir şey bulamayınca tipinenemi taktın, Allah yarattı ya siz sahtekarlar sürekli din der Allahın yarattığının tipiyle yani Allahla uğraşırsınız  
 
İyi parti seçmeni
1.02.2023 15:30
Ölümüne yanındayım ölümüne yanındayız bu bir riya değildir.Allahu Taala doğrularla beraberdir doğruların zafer vakti gelmiştir yolunuz yolumuz açık olsun Ne Mutlu Türküm Diyorum  
 
Mehmet Yıldız
1.02.2023 15:17
Kırk haramiler den kurtulacağız . Allah'ın izniyle.  
 
TÜM YORUMLAR (25)
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