Mal varlıklarını geri alma ofisi kuruyoruz. Kılıçdaroğlu'nun en büyük vaadi sosyal medyada heyecan yarattı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmadan kısa kesitler içeren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı videoda “Dev dijital pano kuracağım. Halktan çalınan ve geri aldığımız her doları panoya işleteceğim. 418 milyar doları görene kadar, devlete iade edilene kadar durmayacağım. Seçimin ertesi günü çetelerin telefonu acı acı çalacak. Açtıklarında bir ses duyacaklar: Ben Kemal, geliyorum” mesajları yer alıyor.

Videoda, grupta konuşmasından şu bölümlere yer verildi:

“Halkıma buradan bu konuyla ilgili bir taahhütte bulunmak istiyorum. Ankara’ya dev bir dijital pano kurduracağım. Adı ‘çetemetre’ olacak. Halktan çalınan ve geri aldığımız her doları bu panoda görecek Ankaralılar da bütün Türkiye de. Vatandaştan çalınan 418 milyar doları burada görünceye kadar, o para devletin kasasına girinceye kadar asla ve asla durmayacağım.

Onların Türkiye’deki malvarlıkları; yurt dışına kaçırdıkları, aile bireylerine transfer ettirdikleri, çaycıya, şoföre gizlettikleri her kuruşun ama her kuruşun peşine düşeceğim. Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi kuruyoruz, bunu boşuna kurmuyoruz. Bizim arsız ve hırsıza muamelemiz çok açık ve nettir. Vuracağız neşteri, alacağız devlet malını geriye. Seçimin ertesi gününde onların telefonu acı acı çalacak. Açtıkları telefonda bir ses duyacaklar, ben Kemal geliyorum.”

Video sosyal medyada birçok beğeni ve paylaşım aldı.