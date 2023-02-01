Kılıçdaroğlu kendisine Bay Bay Kemal diyen Erdoğan'a ünlü film sahnesiyle yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısında kendisini "Bay Bay Kemal” ifadeleriyle hedef alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a, yanıt verdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A VİDEOLU YANIT
Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filminde yer alan bir sahne ile yanıt verdi.
CHP liderinin "Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı..." ifadeleriyle paylaştığı videoda 'By Bye Love' şarkısının 'By Bye Happiness' sözleri yer aldı.
İşte o paylaşım ve video:
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