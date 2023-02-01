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Kılıçdaroğlu kendisine Bay Bay Kemal diyen Erdoğan'a ünlü film sahnesiyle yanıt verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini "Bay bay Kemal" diyerek hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Organize İşler" filminin ünlü sahnesiyle yanıt verdi...

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:55
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CHP lideri Kılıçdaroğlu kendisine Bay Bay Kemal diyen Erdoğan'a videolu yanıt verdi

Kılıçdaroğlu kendisine Bay Bay Kemal diyen Erdoğan'a ünlü film sahnesiyle yanıt verdi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısında kendisini "Bay Bay Kemal” ifadeleriyle hedef alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a, yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A VİDEOLU YANIT

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filminde yer alan bir sahne ile yanıt verdi.

CHP liderinin "Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı..." ifadeleriyle paylaştığı videoda 'By Bye Love' şarkısının 'By Bye Happiness' sözleri yer aldı.

İşte o paylaşım ve video:

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