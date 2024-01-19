Kılıçdaroğlu'ndan kendisi için günah keçisi ilan edildi diyen Erdoğan'a yanıt

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılım göstermiş ve bir çok konuda açıklamalarda bulunmuştu.

Açıklamalarının bir bölümünde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değinen Erdoğan; ''Gazi Mustafa Kemal'in partisini götürdüler, bölücü örgütün DEM'ine verdiler. Bay Kemal'i günah keçisi ilan edip yalnızlığa mahkum edip, CHP'nin başına Özgür efendiyi getirenlerin ilk işi bu parti ile bölücü örgütün güdümündeki partiyi DEM'lemek oldu.'' ifadelerini kullanmıştı.

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan cevap gecikmedi, Kemel Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı X'ten şu paylaşımı yaptı.

Bak Erdoğan, benim yalnızlığım 5’li çetelerle mücadele de… Keçi falan demişsin bu vesileyle sana et ve süt fiyatlarını hatırlatacak bir liste yaptım. Bu listeyi her ay güncelleyeceğim ki, aziz milleti ne hale getirdin gör!

Aşağıda senin alışveriş yaptığın Tarım Kredi Kooperatifinden aldığım fiyatlarla hazırlanan, 3 kişilik bir ailenin 3 öğün yemek listesinin maliyeti var. Sadece temel gıda maddeleriyle karınlarını doyurmalarının, günlük maliyeti 422,31 aylık maliyeti 12.669 TL. Sofraya, bırak senin çok sevdiğin kestane balı, manda yoğurdunu koymayı, öğlenki makarnaya kıyma koyamadık!

Bu millete reva gördüğün, emekli maaşı 10 bin TL, asgari ücret 17 bin 2 TL.

Kirayı, faturaları, deterjan ve giyim masraflarını da sen öde!