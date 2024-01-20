Özgür Özel'den Erdoğan'a 'Özgür efendi' yanıtı

Kaynak: AA
Özgür Özel'den Erdoğan'a 'Özgür efendi' yanıtı
CHP Genel Başkanı Özel, Erdoğan'ın kendisine yönelik "Özür Efendi" ifadesini kullanması hakkında konuştu. Özel, "Aylarca düşünüp düşünüp de bana, söyleyebilecek söz olarak ‘efendi’ lakabını bulduysa bu bizim efendiliğimizdendir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Özgür efendi" demesi üzerine, "Efendi demek kötü bir şey değil. Ama o bir şey söyleyecekse emekliler ile ilgili bir şey söylesin, önce şu 10 bin lirayı asgari ücret seviyesine çıkarsın" yanıtını verdi.

Çankaya Belediyesi Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi açılış programına katılım gösteren Özgür özel.

Basın mensuplarının sorularını yanıtladı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Özgür efendi" demesine yönelik soruya şu cevabı verdi:

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Emekliler müjdeli bir haber bekliyorlar. O bana ne lakap takacağını düşünüyor. diyerek sözlerine devam eden Özel, "Düşündü, düşündü, 'Özgür efendi' demeyi uygun görmüş. Vallahi efendi demek kötü bir şey değil. Yıllarca, aylarca düşünüp düşünüp bana söyleyebilecek söz olarak 'efendi' lakabını bulduysa bu bizim efendiliğimizdendir." dedi

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini dile getiren CHP lideri, "Bir şey söyleyecekse emeklilere bir şey söylesin, önce şu 10 bin lirayı asgari ücret seviyesine çıkarsın. 17 bin 2 lira asgari ücret seviyesi, en düşük emekli maaşı olsun. Ondan sonra kendisine cevap vereceğim" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, AKP'nin İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda CHP lideri Özel'i hedef alarak, "Maalesef, CHP yönetiminde giderek düşen bir seviye var. Rahmetli Baykal ile pek çok konuda anlaşamazdık, ama siyasi birikimini takdir ederdik. Bay Kemal'le çok kavgamız oldu, ama onun da kendine göre bir tarzı, üslubu ve misyonu vardı. CHP'nin mevcut genel başkanı Özgür efendi ise, daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı" ifadelerini kullanmıştı.

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