Kılıçdaroğlu'ndan 'Kürtler' başlıklı yeni video: Bay Kemal'e iftira atacaklar diye...

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yayınladığı "Kürtler" başlıklı videoda, "Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor; siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kürtler' başlıklı yeni video: Bay Kemal'e iftira atacaklar diye...

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Kürtler" başlıklı bir video yayınladı.

Kürtler üzerinden kara propaganda yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, videoda şu ifadeleri kullandı:

“BAY KEMAL'E İFTİRA ATACAKLAR DİYE MİLYONLARCA İNSANIN HAYSİYETİYLE OYNANIR MI?”

“Sevgili halkım son yıllarda ne zaman seçim konuşsak saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere top"lu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici. Gerçekten de utanç verici. Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor. Her gün durmadan, her gün milyonlarca lirayı sosyal medya trollerine harcıyorlar. O troller bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyorlar, insanımızı devlete yabancılaştırıyorlar. Ne için? Üç beş oy için. Utanmıyorlar. Gerçekten de utanmıyorlar. Bay Kemal'e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı?

“KADER BİZE KARDEŞ OLUN DEDİ”

Allah aşkına söyleyin bana. Milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Sevgili halkım, siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın. Kardeşlik hukukumuzu unutmayın. Kesinlikle unutmayın

Türk ile Kürt'ü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. Kader bize kardeş olun dedi. Kader bizi Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da koyun koyuna yatırdı.

“ÜÇ, BEŞ OY İÇİN, KARDEŞLİĞE KİMSENİN ZARAR VERMESİNE ASLA VE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Kardeş sevgisi gibi derin bir sevgi yoktur. Yüzyıllardır beraber kaldık. Beraber yaşadık. Hiçbirimiz yolumuza yalnız gitmedik, gidemedik. Üç, beş oy için, kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Az kaldı."

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