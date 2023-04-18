Kılıçdaroğlu Nebati için Erdoğan’a seslendi: Buna kim niye yatırım sözü versin?

Kılıçdaroğlu, Nebati'nin “300 milyar dolar nasıl gelecek?" sözlerine Erdoğan'ı katarak yanıt verdi: "Kişi kendinden bilir işi. Erdoğan buna kim, niye yatırım sözü versin? Ancak borç verirler."

Kılıçdaroğlu Nebati için Erdoğan’a seslendi: Buna kim niye yatırım sözü versin?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakan Nurettin Nebati’ye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu’nun “300 milyar dolar” getireceğim açıklamasına yanıt veren Nebati, “300 milyar dolar nasıl gelecek? 300 milyar dolarlık fonun buraya gelmesi için çok özel bir ikramı olması lazım. Bunun Türkçesi tefeciliktir, size tefeci faizi vereceğim bana o parayı getirin demektir.” dedi.

"TABİİ Kİ KİMSE TAKMAZ BUNU"
Kılıçdaroğlu, Nebati’nin sözleri için “Kişi kendinden bilir işi. Erdoğan buna kim, niye yatırım sözü versin? Ancak borç verirler. Ben oradayken sen bunu göndermiştin Londra’ya; bir tarafta bizim şampiyonlar ligi ekonomistlerimiz, diğer tarafta bu. Tabii ki kimse takmaz bunu.” şeklinde bir paylaşım yaptı.

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"300 MİLYAR DOLAR TEMİZ PARA GETİRECEĞİM"
Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde, "Türkiye zengin ülke. Nerede kaynak yok? Tasarrufa gidersiniz. 300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. Temiz para. Öyle IMF git yalvar yakar değil. Onlar bize gelebilir miyiz diyecekler. Evet gelebilirsiniz, şu yatırımı yapıyorsa. İstihdam yaratıyorsa gel kardeşim. Samandağ'dan Mersin'e kadar olan bölgeyi Akdeniz'i en güçlü katma değerini üreten bölge haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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