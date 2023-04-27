Kılıçdaroğlu'ndan ''seçim ikinci tura kalırsa'' sorusuna yanıt

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Seçim ikinci tura kalmaz. Birinci turda bu iş bitecek. Ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Seçimin kaderini değiştirecek olan gençler biz değiliz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV’de soruları yanıtladı.

"HALKIN HAKEMLİĞİNDEN KORKTULAR"

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Ayrıştırıcı dil kullanılması, topluma keskin yayılması… Medyada, sendikada ayrışmayı görüyorsun. Kutuplaştırıcı anlayışın olması beni en üzen olay. Benim de hatamı söyleyebilirler. Halkın hakemliğinden korktular.”

“Ne yapsa haklıdır diye yanlışlar da alkışlandı. Ekonominin buraya gelmesi de o alkışlar sayesinde oldu. Oysa bir politikacının en çok tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Siyasi liderlerin kavga etmemesi lazım. Birlikte yarışmalıyız. Bu çerçevede kavga, kullanılan diller, toplumun kutuplaşması, yanlış politikaların takip edilmesi… Bu yanlışlığı sadece topluma yansıtmakla kalmadılar, devletin kadrolarına da yansıttılar. Vali devleti temsil eder. KKTC’ye atanan büyükelçi, açık açık iktidar propagandası yapıyor. Parti ayrı devlet ayrıdır. Parti ile devleti ayırmayan toplum haline geldik. Siyasi partiler geçicidir. Devleti yönetirler, devlet bakidir. Devletleşen, tüm organlarını kendisine tabi kılan, yanlışları görmeyen, temel kolonlarını sarsan bazılarını yıkan, yasama, medya gibi anlayış çıktı ortaya. Bu kolonları yeniden sağlamlaştıracağız.”

"VAATLERİN DAHA DİKKATLE DİNLEDİĞİNİ GÖRÜYORUM"

“Liderler doğal olarak kendi tabanlarının sesini dinlemek zorundalardır. Doğrusunu isterseniz iktidarda olan bir partinin topluma olan mesajlarının daha sıcak daha kucaklayıcı olmasını isterdim.”

“SİYASİ LİDERLERİN KAVGA ETMEMESİ LAZIM”

“Siyasi liderlerin kavga etmemesi lazım. Amacımız ülkeye hizmet etmekse iyilikte yarışmalıyız. En son Kıbrıs’a atanan büyükelçi iktidar partisinin propagandasını yapıyor. O memur kanuna tabii. Devlet adına görev yapar. Beni temelde üzen nokta ise iktidardaki siyasi partinin devletmiş olması.”

“Orduyu Türkiye’nin güvenliğini temsil eder. Ordu günlük sıcak siyasetin tümüyle dışındadır. Şu anda her alan siyaset bulaştı.”

“Tam bir buçuk yıldır seçim güvenliği için çalışıyoruz. YSK’ya güvenmiyoruz. Aynı zarfın içine konulan 4 pusulanın 3’ü doğru 1’i yanlış diyen YSK topluma güven vermez. Kaç sandık var, YSK’dan veriler geldi, hangi sandıkta görevlimiz olacak. Gönüllü ekibimiz her sandık görevlisini aradı. Ayrıca eğitime alındılar. Anadolu Ajansı’na da güvenmiyoruz.”

“HALKIN PARTİSİ OLMA YOLUNDA MESAFE ALIYORUZ”

“Bu ülkede soğan bile alınamayacak noktaya geliyorsa ve ürünler taneyle satılmaya başlandıysa, zengin toprakları olan bir ülke nasıl bu konuma geliyor. Hayvan, et, buğday dışarıdan… Neden böyle oldu, kim yaptı bunları? Ülkeyi bu hale getiren kim? Siyasi iktidar, kendi çiftçisiyle rekabet ediyor. Fiyatlar yükseliyor, vatandaşın alım gücü yok. Soğana muhtaç hale geldi vatandaş. Geçmişte vatandaşı 2 kilo bilmem neye oy veriyorsun, sana şunu verdiler oy veriyorsun diye eleştirirdik, sormazdık neden 1 kilo makarnaya muhtaç hale geldi diye. Bunu eleştirdim. Biz gerçekten halkın partisi olma konusunda mesafe alıyoruz.”

“Bir ülkede 20 milyon kişi devletten gelecek yardımı bekliyorsa ciddi bir sorun var demektir. Normalde bu sayının düşmesi lazım. Sayıyı artırdılar bununla da övünüyorlar. Asıl temel sorun budur. Beka sorunu budur. Kendi halkını açlığa ve yoksulluğa mahkum eden düzen. Bunun düzelmesi lazım. Vatandaşlar yoksulu bilmeyecek, sosyal devlet bilecek, afişe etmeyecek yoksulu.”

“5 yıl içinde 300 milyar dolar temiz para gelecek. Kirli parayı bunlar getirdiler, kaç sefer, 11 kez kanun çıkardılar. Parayı getiren adam hakkında kirliyse soruşturma açılamayacak dediler. Uyuşturucu parası geldi ardından baronlar geldi. Türkiye’de hesaplaşmaya başladılar, birbirlerini öldürdüler. Londra’da fonlarla görüştüm. Adalet, hukuk olursa, hakkımızı alabilirsek Türkiye’de yatırım yaparız dediler. Yatırım alanlarını da belirledik.”

“Tüm bunlara rağmen Türkiye ayakta, soyulmasına rağmen ayakta. Söylediğim miktar az değil. 537 milyar doları kimlere ve nasıl ödediniz? Adalet, hukuk olmadığı için gelemiyorlar. Müthiş bir rüşvet çarkı var, nasıl yatırım yapacaksınız? Rüşvetsiz şu an iş yapılmıyor. Ben 300 milyar dedim ama çok daha büyük rakamlar gelecek, yeter ki dürüst ve adaletli bir yönetim olsun.”

“SEÇİM İKİNCİ TURA KALMAZ”

“Seçim ikinci tura kalmaz. Birinci turda bu iş bitecek. Ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Seçimin kaderini değiştirecek olan gençler biz değiliz. Yaklaşık 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Bu gençler var olan düzenden zaten memnun değiller. Onları sandığı götürmemiz lazım. Türkiye’nin kaderini değişecekler.

Parlamentoda çoğunluğu alacağız. Öyle bir tablo var. AK Partililer de zaten güçlendirilmiş parlamenter sistemi isteyecekler. Siyaset yapma haklarını ellerinden aldılar. Zaten istiyorlar. Onlar belki çıkıp net ifade etmiyorlar da arkadaşlar görüşüyorlar, parlamentoda konuşuyorlar.”

VİZESİZ AVRUPA AÇIKLAMASI

İlk 3 ay içinde Avrupa Birliği ile olan vize sorununu aşmak istiyoruz. Düzenlemeleri yapacağız. İlla dayatma kültürü ile iş mi yapılır, bizim aklımız yok mu? Kendi irademizle ülkemize getirebiliriz. Birinci sınıf demokrasiyle. Vizesiz Avrupa’ya gidilsin, neden olmasın?

“SSK’NIN HAZİNEYE BAĞLANMASI LAZIM”

“SSK’nın hazineye bağlanması lazım. Bu bir para meselesidir. Bunu ben kurumun genel müdürlüğünü yaparken de söylemiştim. Pek çok bakan da istemişti ama olmadı. Sistemin yeniden ele alınması lazım. Bu sorunun temel sorun olduğunu biliyoruz. Bunun çözülmesi lazım. İntibaklar yapılmadı. Devlet adaletli olmalıdır. Herkesi eşitlerseniz benden neden fazla pirim aldınız. Düşük pirim öderdim aynı maaşı alırdım. Devlet adaletsizliği gidermek zorundadır. Öğretmenlere de öğretmenler gününde bir maaş ikramiye vererek ödüllendirilmesi gerekiyor. Özel bir yasa, meslek kanunu çıkarmak lazım, çıkardılar da bir işe yaramadı. Devlet taşeron işçi çalıştırmaz, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen çalıştırmaz, kadrolu işçi, kadrolu öğretmen çalıştırır.”

“DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NI KURAN CHP”

“Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi. Niye kapatalım? Tam tersine, güçlendirilmesi lazım, topluma hizmet edilmesi lazım, sevgiyi saygıyı öğretmek lazım. Kim söylemiş bilmiyorum ama böyle bir şey yok.”

“DEVLETİN NE OLDUĞUNU NEBATİ BİLMEZ”

“Savunma sanayii milli bir meseledir, bunun partisi olmaz. Ülkenin çıkarı neyse o olur. Ben Nebati’nin bilmediği kadar bu devletin bilgilerine sahip olan birisiyim. Nebati daha dünkü insan. Devletin ne olduğunu Nebati bilmez.”

“Savunma sanayii devletin tekelinde olmak zorundadır. Devlet savunma sanayiye hükmetmek zorundadır. Özel sektöre verdiniz, ben çıktım yabancıya satıyorum dedim, ne olacak? Savunma sanayii günlük sıcak politikanın meselesi değildir. Ulusal meseledir, parti meselesi de değildir. Nebati bunları bilir mi, vallahi bilmez; devletin ne olduğunu bilmiyor.”

“GİDECEKLER YA HER TÜRLÜ REZİLLİĞİ YAPIYORLAR”

“Altı ay içinde toplum rahat nefes alır diyorduk ama bir yıllık zamana ihtiyacımız var. Demokratik yollarla biz bunları göndereceğiz. Ondan sonra her kuruşun hesabını topluma veren anlayışı egemen kılacağız.

Cumhuriyet Halk Partisi adına gidiyorlar, sahte broşür bastırıyorlar. İnsan biraz utanır ya. İnsanda biraz ahlak, erdem olur ya. Bizim adımıza sahte broşür bastırıyorlar, sanki biz bunu istiyormuşuz gibi, Allah bunlara akıl fikir versin. Gidecekler ya, her türlü rezilliği yapıyorlar. Üstelik bunu genç çocuklara yaptırıyorlar. Sen bu gence ahlaklı olmayı öğreteceksin, ahlaksız olmayı öğretiyorsun ve bunu yapan AK Parti. Adına bari yakışanı yap. Bunları savcılığa vereceğiz. Bu seçimde demokrasi oylanacak. Bu ülkede demokrasi olsun mu olmasın mı?”