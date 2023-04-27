Kılıçdaroğlu yurt dışındaki seçmenlere vaatlerini sıraladı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri için yurt dışı oylamasının başlaması sonrası oy verecek vatandaşlara vaatlerini sıraladı, "Ülkemize baharları getirmek ve Türkiye'nin dünyadaki itibarını en yükseğe taşımak için hepinizi Halil İbrahim Soframıza davet ediyorum" dedi.

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMLERİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri sabah 08.00'de başladı.

Konuyla ilgili olarak Twitter'dan video paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşlarına yönelik vaatlerini sıraladı. Kılıçdaroğlu, "Siyasi ve toplumsal hayatta ihtiyaç duyulan uzlaşıyı sağladık. Millet İttifakı olarak çok büyük bir vazife üstlendik. Sizin tek bir oyunuz Türkiye'nin ve milletimizin geleceği için hayati önemde" dedi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"KENDİ VEKİLLERİNİZİ SEÇEBİLECEKSİNİZ"

"Oy verme işlemi bugün başladı sizler için. Sizlerin sorunlarınızı biliyoruz, çözümlerimiz hazır. TBMM'de güçlü varlık gösterebilmeniz için yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız. Siz kendi aranızda kendi vekillerinizi seçim parlamentoya göndereceksiniz.

"EMEKLİ AYLIKLARINI İYİLEŞTİRECEĞİZ"

Türkiye'de emekli olup başka bir ülkede çalışırken size uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını ve emekli aylıklarınızın iyileştirilmesini sağlayacağız.

Sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabileceksiniz.

Sizi yok sayarak hayata geçirilen otomatik bilgi paylaşımı anlaşmasının uygulamasında doğabilecek mağduriyetleri gidereceğiz.

Yurt dışında kullandığınız otomobilinizin Türkiye'de kalış süresini uzatacağız.

"UÇAK BİLETLERİNİ MAKUL SEVİYEYE ÇEKECEĞİZ"

Fahiş uçak bileti fiyatlarını makul seviyeye çekeceğiz.

Türkiye'ye gelirken getirdiğiniz telefonların kullanım sürelerini uzatacağız.

Mavi kartlı kardeşlerimizin sıkıntılarını, vatandaşlarımıza eşit imkanlar sağlayarak çözeceğiz.

Daha birçok adım atacağız, yeter ki siz Türkiye'ye geldiğinizde mutlu olun.

Türkiye'yi, demokratik dünya ile uyum içinde; güçlü, insan haklarının korunduğu ve pasaportunun itibarı yüksek bir ülke haline getireceğiz.

"GELİN SİZİN DE PAYINIZ, ALIN TERİNİZ OLSUN"

Siyasi ve toplumsal hayatta ihtiyaç duyulan uzlaşıyı sağladık. Millet İttifakı olarak çok büyük bir vazife üstlendik. Sizin tek bir oyunuz Türkiye'nin ve milletimizin geleceği için hayati önemde.

Adil, zengin, dünya ile rekabet eden, gençleri umutlu bir Türkiye için ihtiyacımız olan değişimde gelin sizin de payınız, alın teriniz olsun.

Tüm vatandaşlarımı yürekten selamlıyorum, sevgilerimi sunuyorum. Hep birlikte inanın, çok ama çok güzel günler göreceğiz."