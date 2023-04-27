Kılıçdaroğlu Erdoğan kaybeder ama gitmeyi reddederse ne yaparsınız sorusuna yanıt verdi

Türkiye’de 14 Mayıs’ta düzenlenecek seçimler dünya basınında da dikkatle takip ediliyor.

ABD’nin önde gelen yayınlarından Time dergisi, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu “Erdoğan’ı yenebilecek adam” diye tanıttı.

Söz konusu yazıda, Türkiye'de milyonlarca kişinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iktidarını sona erdirip daha dengeli bir hükümet kurulması için Kılıçdaroğlu'nu “son şans” olarak gördüğü belirtildi.

"DEMOKRASİYİ YENİDEN TESİS ETMEMİZ GEREK"

ABD merkezli derginin Alec Luhn imzalı makalesinde Kılıçdaroğlu, "Bu, otoriter yönetime karşı demokrasiyi savunanların seçimidir. Yıllardır yaşadığımız ve ayaklarımızın altından kayan demokrasiyi yeniden tesis etmemiz gerekiyor" dedi.

KILIÇDAROĞLU MİLYONLARIN SON EN İYİ UMUDU

Makalede, "Erdoğan yönetiminde geçen 20 yılın ardından milyonlarca Türk, Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanının devlet üzerindeki neredeyse tüm kontrolünü sona erdirmek ve daha dengeli bir hükümet biçimini geri getirmek için son en iyi umut olarak görüyor" ifadeleri dikkat çekti.

ZAMAN DEĞİŞİM İÇİN OLGUNLAŞMIŞTIR

"Zaman değişim için olgunlaşmıştır" denilen makalede, "1999 depreminden sonra 2003'te yetkin yönetişim vaadiyle göreve gelen Erdoğan, yüksek faizin 'tüm kötülüklerin anası' olduğu ısrarıyla bir hayat pahalılığı krizi yarattı. Çoğu iktisatçının tavsiye ettiği gibi yükseltmek yerine, onları düşürmeye devam etti ve geçen yıl bir noktada enflasyonu şaşırtıcı bir şekilde yüzde 85'e çıkardı" kaydedildi.

ERDOĞAN DÖNEMİNİ BİTİRME KONUSUNDA CİDDİ ŞANSI VAR

Makalenin devamında, "Çoğu ankette önde olan Kılıçdaroğlu, Erdoğan dönemini bitirme konusunda ciddi şansı olan ilk aday. Parlamenter hükümet sistemini geri getirme ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etme taahhüdünün arkasında huysuz ve ideolojik olarak farklı bir muhalefeti birleştirdi" denildi.

“ERDOĞAN KAYBEDER AMA GİTMEYİ REDDEDERSE”

Kılıçdaroğlu, derginin "Erdoğan kaybeder ama gitmeyi reddederse böyle bir direnişe önderlik etmeye hazır mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Buna gerek olmayacak. Erdoğan kaybedecek ve gidecek. Toplum onu ​​gitmeye mahkum edecek. Kargaşa Erdoğan'ın işine gelir. Kaosa ihtiyacımız yok, haklı olduğumuzu geniş bir kitleye iletmeliyiz.