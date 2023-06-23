Kılıçdaroğlu'ndan yeni danışmanlarına özel görev

Kılıçdaroğlu’nun yeni başdanışmanları Özgür Yici ve Mustafa Bilgiç oldu. İkili, yerel yönetimler ve örgütlenme konularında çalışacaklar.

Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta yaşanan seçim hezimetinin ardından partideki ‘değişim’ isteklerine kulak vererek danışmanlarını değiştirdi. Bu kararla birlikte 80’den fazla danışmanla yollarını ayırdı. Yerlerine getirilen Yici ve Bilgiç’in görev alanları resmi olarak açıklanmasa da, CHP kaynaklarına göre ikili yerel seçimlere hazırlık sürecinde etkin olacaklar.

Yici ve Bilgiç, CHP’li belediye başkanlarının ve teşkilatların performansını değerlendirecek ve bunu Kılıçdaroğlu’na rapor edecekler. Ayrıca belediyelerin halk nezdindeki başarılarını da takip edecekler. Parti örgütleriyle mevcut ve gelecek teşkilat yöneticilerinin ‘uyum içinde’ çalışmalarını sağlamak için de çaba sarf edecekler.

CHP’liler, Yici’nin Kılıçdaroğlu’nun güvendiği bir isim olduğunu belirtti. İkiliyle uzun zamandır görüşen Kılıçdaroğlu’nun, onlara verdiği görevleri ‘sorunsuz’ bir şekilde yapabilmeleri için resmi bir atama yaptığını ifade etti.

Bayram sonrası yeni görevlendirme

Öte yandan Kurban Bayramı sonrası CHP’de yeni görevlendirmelerin olması da bekleniyor. MYK içinden örgütlerden sorumlu başdanışman olarak atanmasına direnç gösterilen Engin Özkoç’un yeni görevinin de bayram sonrası netleşeceği belirtiliyor. Tuncay Özkan’dan boşalan Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı koltuğu için de CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp’in adı geçiyor. Konuralp’in göreve getirilmesindeki gecikmedeyse MYK’da görev alanına yakın başka bir görevlendirme yapılması nedeniyle ortaya çıkan ‘pürüzün’ etkili olduğu söyleniyor.

Konuralp ve Özkoç dışında da süre içinde eskiye göre sayısı düşük de olsa yeni danışman görevlendirmeleri yapılması kesin gözüyle bakılıyor.