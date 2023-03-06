Kılıçdaroğlu'nun 3 yıl önceki sözleri sosyal medyada gündem oldu

Siyaset kulislerini hareketlendiren bu gelişmenin ardından masada kalan diğer 4 partinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi ile Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına kesin gözü ile bakılıyor.

Pazartesi yapılacak olan Meral Akşener'in katılmayacağı toplantıda Kılıçdaroğlu'nun açıklanması bekleniyor.

"GENEL BAŞKANLAR ADAY OLMAMALI"

Bu kapsamda, CHP liderinin daha önceki seçimlerde aday olmadığı, bunu da seçmenine anlatmak için kullandığı "genel başkanlar aday olmamalı" çıkışı yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada o günlerde katıldığı TV programlarında konuya ilişkin yaptığı açıklamalar dolaşıma girdi.

"BENİM NAMUSUM VE ŞEREFİM BU KADAR UCUZ MU?"

Kılıçdaroğlu, o yayınlardan birinde şu ifadeleri kullanıyor:

Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Bir partinin genel başkanı velev ki seçildi... Nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yenin edecek ben tarafsız olacağım diye. Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu? Ben nasıl namusum ve şerefim üzerine tarih huzurunda ve büyük Türk milletinin önünde diyeceğim ki 'tarafsız davranacağım'. Yahu o zaman demezler mi kardeşim sen nasıl falan partinin üyesisin.

Kılıçdaroğlu'nun isminin resmi olarak açıklandıktan sonra partisinden istifa edip etmeyeceği, eğer seçilirse tarfsız kalıp kalmayacağı merak konusu.