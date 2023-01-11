Kılıçdaroğlu'nun acı günü. Tüm programlarını iptal etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın gerçekleştireceği duyurulan Bozkurt ilçesi ve Denizli il merkezi programları, 13 Ocak Cuma gününe ertelendi. Kılıçdaroğlu’nun programının dayısı Ali Gündüz’ün vefatı nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ’TAN BAŞSAĞLIĞI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ali Gündüz'ün ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'nun kıymetli dayısı Ali Gündüz'ün vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

CHP AYDIN MİLLETVEKİLİ YILDIZ’DAN BAŞSAĞLIĞI

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun dayısı Ali Gündüz’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Genel Başkanımız Sayın @kilicdarogluk'nun dayısı Ali Gündüz'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; Sayın Genel Başkanımıza ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

CHP AYDIN MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN YILDIZ'IN PAYLAŞIMI