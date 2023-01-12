Kılıçdaroğlu dayısını son yolculuğuna uğurladı

AA'da yer alan haberde, Dün yaşamını yitiren 83 yaşındaki Ali Gündüz'ün cenazesi, Yenimahalle'deki Pir Sultan Abdal Cemevi'ne getirildi.







Burada düzenlenen cenaze töreninde Gündüz'ün ailesi, taziyeleri kabul etti.







Gündüz'ün cenazesi, törenin ardından Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.







Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Gündüz'ün aile üyeleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın, Ali Öztunç, Bülent Kuşoğlu, Bülent Tezcan, Seyit Torun ve Veli Ağbaba, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eski Adalet Bakanı Mehmet Seyfi Oktay ve bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.







Bu arada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in törene çelenk gönderdiği görüldü.

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