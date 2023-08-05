Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isim de gitti

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Ömer Topsakal uzun süreliğine yıllık izne gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından, eleştirilerin en çok yöneldiği isimlerden birisi de, seçim sürecinde CHP'de Medyadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapan Tuncay Özkan olmuştu. İkinci tur seçimlerinin yapıldığı 28 Mayıs gününün ardından belirli aralıklarla hakkında görevden alındığına dair iddialar ortaya atılan Tuncay Özkan, görevinin başında olduğunu ve iddiaların gerçek dışı olduğunu söylese de eşyalarını toplayıp Genel Merkez’den ayrılmıştı.

Parti içerisinde bu tartışmalar sürerken, CHP’den 15 Haziran’da yapılan açıklamada, 4 Haziran’dan önce ataması yapılan tüm danışman ve başdanışmanların görevden alındığı duyuruldu. Partiden yapılan bilgilendirmede kararın istisnasız tüm danışman ve başdanışmanlar için uygulandığı, Tuncay Özkan’ın da bu doğrultuda görevden alındığı ifade edildi.

Kılıçdaroğlu ise CHP’de medya ve sosyal medya yönetimini 6 Temmuz’ta yaptığı görevlendirme ile CHP MYK üyesi Eren Erdem’e teslim etti.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Eren Erdem’in göreve gelmesinin ardından daha önce Tuncay Özkan’la birlikte çalışan isimlerle de yollar ayrılmaya başladı.

Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından sorumlu olan Ali Sinan Acıoğlu’nun da görevine son verilmişti.

İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ DE İZNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan parti içerisinde Tuncay Özkan’a yakınlığı ile bilinen ve şu anda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İletişim Koordinatörlüğü görevini yürüten Ömer Topsakal’ın da süresiz yıllık izne gönderildiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun Topsakal’la çalışıp çalışmayacağına yönelik kararını, Topsakal’ın izinden dönüşünde vereceği belirtiliyor.

CHP’DEKİ “ETO” EKİBİ

Öte yandan Odatv yazarı Hürrem Elmasçı aylar önce CHP’deki troll operasyonlarını ve bunların bağlı olduğu ekibi “ETO” diyerek yazmıştı. Enis Berberoğlu, Tuncay Özkan, Okan Konuralp’ten oluşan bu ekibe yakın Ömer Topsakal’ın görevden uzaklaştırılması ise dikkat çekti.

Elmasçı, “ETO ekibi”nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’a baskı yaparak Kılıçdaroğlu’na “bağlılık açıklaması” yaptırdığı ve Akşener’e 4 Mart’ta yapmayı planladıkları ziyareti de engellediklerini gündeme getirmişti.

Ayrıca İYİ Parti’ye ABB’de grup kurması için CHP’den geçen üyelerin istifa etmesinin arkasında da “ETO” diye bahsedilen CHP’li isimlerin olduğunu öne sürdü.

“Hürrem Elmasçı”nın ilgili yazısı şöyle:

“Odatv duyurmuştu zaten ilk; Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘bağlılık açıklaması’ yapmaya zorlanıyor diye…

Resmen ablukaya alındılar…

Ve çok geçmedi ‘tweet’ attılar zaten… Zorlandılar onu da söyleyeyim, ‘ya herro ya merro’ hesabı, ya gelirsin ya gidersin yani.

-Ya bizdensin ya da düşman gibi…

Onlarda mecburen ‘tweet’ attılar…

Neyse çocuklar…

Sonraki bomba olayda şuydu: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener ile de görüşecekti.

Bu görüşme oldu mu?

Yok, canım ne gezer! İmamoğlu İstanbul’a döndü bile çoktan…

ETO engelledi… İsim annesi benim biliyorsunuz, kimdi bu ETO Grubu?

-Enis Berberoğlu…

-Tuncay Özkan…

-Okan Konuralp…

Her iş bunlarda artık CHP’de, ipleri almışlar eline Hacivat-Karagöz misali oynatıyorlar herkesi.

Ve sadece bu görüşmeyi değil, yeniden birleşmeyi de engellemek için her şeyi yapıyorlar…

Bu ne hırs, bu ne kibir anlamak zor!

Resmen görüşmeyi sabote ettiler…

“Gitmeyin!”

Ne demek gitmeyin ayol? Bu ne baskı? Nedir bu…

Amma… Mansur Bey çok öfkeli söyleyeyim, burnundan soluyor. Bu ‘ETO’, Enis, Tuncay ve Okan üçlüsü onu da çileden çıkardı sonunda.

Sakin adamdı vesselam ama ‘sabır, sabır’ nereye kadar? Taş olsa çatlatır adamı bunlar!

Hayır, bu görüşmeden Kemal beyin haberi ve bilgisi de vardı oysaki…

Bir anda bunlar gene karıştırdı ortalığı. Fitne- fücur işler bunlar hep söyleyeyim.”