Kılıçdaroğlu'nun eski kiracısı 32 yıl sonra ilk kez anlattı

Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski kiracısı Hatice Açık'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Kılıçdaroğlu ailesinden gördüğü desteği açıklayan Açık, "1991 yılında bir deniz kazasında eşimi kaybettim. Maddi, manevi her yönden bitik olduğumuz bir dönemdi. Bana istediğimiz kadar burada oturabileceğimizi, kira ödememiz gerekmediğini söylediler" dedi.

1990'lı yıllarda İstanbul İçerenköy'de Gül Apartmanı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na ait bir kooperatif dairesinde oturduğunu söyleyen Hatice Açık, eşini kaybettikten sonra Kılıçdaroğlu ailesinin kendisini ziyaret ederek kira ödemek zorunda olmadığını söylediğini ifade etti.

KILIÇDAROĞLU AİLESİNİN DESTEĞİNİ ANLATTI

Zor dönemlerden geçtiğini ifade eden Açık, "1991 yılında bir deniz kazasında eşimi kaybettim. Çok acılı dönemlerdi tabiki... Kiracıydık. Eşim aniden gitmiş. 33 yaşında bir insan. Hem maddi hem manevi olarak bitik olduğumuz bir dönemdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Hanım iki çocuğu ile birlikte bize geldiler. Kemal Bey'de gelmiş ama ben onu çok net hatırlamıyorum. Kızım hatırlattı. Selvi Hanım geldi ve başsağlığı diledi. Elimi tutup, sabırlar diledi. İnsanın sırtının sıvazlanmasına çok ihtiyacı olduğu dönemlerdi" dedi.

"Bana burada istediğimiz kadar oturabileceğimizi, kira ödememiz gerekmediğini söylemişti" diyen Açık, "Çok duygulanmıştım. Çünkü onlarda zengin değillerdi. Belli çünkü bir kooperetif evine girmiş. Kooperatif aidatı ödeyerek bir daire sahibi olmaya çalışan insanlardır. O günden beri minnet duyarım" ifadelerini kullandı.