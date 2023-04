Selvi Kılıçdaroğlu First Lady olursa ilk işini açıkladı: Tek hayalim

Editör: Taner YENER

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için sandık başına gidecek.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 100 bin imza sürecinin tamamlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklamada bulundu.

YSK Başkanı Ahmet Yener “14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde cumhurbaşkanları adayları Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olmuştur.” ifadelerini kullandı. Öte yandan YSK kararı Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı adayları seçim öncesi gerek meydanlarda gerekse sosyal medya hesaplarından seçimlerle ilgili mesajlar vermeye başladılar.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından, eşinin seçimi kazanması durumunda gerçekleştirmek istediği hedefi duyurdu.

Selvi Kılıçdaroğlu beslenme çantalarının bulunduğu fotoğraflı paylaşımında, “Ben First Lady unvanı peşinde değilim” diyerek gerçekleştirmek istediği tek hayalini “Türkiye'de çocuklarımızın %67'si sebzeyi, %87'si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok, olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir” sözleriyle açıkladı.

SELVİ KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

1952 yılında Tunceli’nin Nazimiye ilçesine bağlı Ballıca’da dünyaya gelen Selvi Kılıçdaroğlu’nun evlilik öncesi soy ismi Gündüz’dür.

Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu’nda sürdürürken Kemal Kılıçdaroğlu ile evlenmesinin ardından yarıda bırakan Selvi Kılıçdaroğlu’nun mesleği gazeteciliktir.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu teyze çocuklarıdır ve liseye kadar birbirlerini hiç görmemişlerdir. Çift 1974 yılında evlenmiştir. 3 çocuğu olan Kılıçdaroğlu ailesinin bir çocuğu da henüz 3 aylıkken hayatını kaybetmiştir. Çiftin çocukları Aslı Kılıçdaroğlu Nadir, Zeynep Kılıçdaroğlu, Kerem Kılıçdaroğlu’dur.

Selvi Kılıçdaroğlu bir açıklamasında eşinin siyasete girmesine sıcak bakmadığını söylemiştir. Eşini bir röportajda anlatan Selvi Kılıçdaroğlu “Şefkatli bir eş ve babadır. İşinin yoğunluğu nedeniyle çocuklarıyla çok ilgilenemese de hep gözetti. Bana karşı hiç baskıcı ve otoriter olmadı. Sevgisiyle hep ikna etti. Özel hayatında da çok sakin biri. Sabırla dinler, ilkelerinden ödün vermez” ifadelerini kullanmıştı.