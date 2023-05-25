Kılıçdaroğlu’nun montajlı görüntüleri için Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunan vatandaşa hapis cezası verildi

Mersin’de esnaflık yapan Oktay Avcu, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüntülerinin PKK’lı teröristlerin görüntüleriyle montajlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinglerinde izletilmesi ile ekonomideki sıkıntılar nedeniyle Mersin Adliyesi’ne giderek Erdoğan’dan şikayetçi olmak istemiş ancak Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Avcu’ya çıkarıldığı mahkemede ev hapsi verildi.







Mağdur vatandaş yaşadıklarını TELE1’den Barış Önal’a anlattı.



“SUÇ DUYURUNDA BULUNMANIN SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORUM”

Avcu yaptığı açıklamada, “Davacı olarak başvurdum. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dememe rağmen Cumhurbaşkanına hakaretten ev hapsi verdiler. Ayağıma kelepçe takacaklar. Bu hayvani bir muameledir. Ben 'Mahkemede muhatabım Cumhurbaşkanı değil AKP’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır' dememe rağmen verildi bu ceza. Şikayetçi olarak gittim suçlu oldum. Ben suç duyurusunda bulunmanın suç olduğunu bilmiyorum." dedi.



"KREDİ​ BAŞVURUM VAR"​​​​​​

Hangi ifadesinden hakaret çıkardıklarını bilmediğini söyleyen Avcu, "Kredi başvurum var Erdoğan faizleri düşürdüm diyor ama yüzde 8’le kredi çektim. Belgeleri de sundum kendisine.” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN MONTAJ OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

14 Mayıs seçimleri için yapılan siyasi çalışmalarda tartışmalı konulardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tüm mitinglerde izlettiği Kılıçdaroğlu'nun "Haydi" reklam filmine montaj ile PKK elebaşı eklenen videosu olmuştu.



Erdoğan TRT canlı yayınında katıldığı programda kendisine yöneltilen bu soru üzerine görüntülerin montaj olduğunu kabul etti.



Erdoğan, yine de Kılıçdaroğlu ve PKK elebaşısının birlikte çekim yaptığını iddia etmeye devam etti.



Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle 'haydi haydi' türü video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu. Video çekimleri yaptılar" ifadelerini kullandı.



İŞTE ERDOĞAN'IN O SÖZLERİ

CHP Genel Başkanı sırtını PKK terör örgütüne dayamıştır. Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. 'Haydi, haydi' türü. Ama montaj ama şu ama bu. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdi.