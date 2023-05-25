Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek sözler. Sen teröristlerin hamisisin!

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözlerle yüklendi.

"SEN TERÖRİSTLERİN HAMİSİSİN"

Sosyal medya hesabından son dakika paylaşım yapan Kılıçdaroğlu; "Sadece görüştüğünü söylemiyorum Erdoğan, sen teröristlerin hamisisin! Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT’de, bu akşam, yarın ya da Cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim" ifadelerini kullandı

İşte o paylaşım:

Ne olmuştu?

Erdoğan seçim meydanlarında Kılıçdaroğlu ile ilgili izlettiği görüntülerin montajlı olduğunu kabul etmişti.

TRT yayınına katılan Erdoğan, “CHP Genel Başkanı sırtını PKK terör örgütüne dayamıştır. Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. ‘Haydi, haydi’ türü. Ama montaj ama şu ama bu. PKK’lılar videolarla bunlara destek verdi” diyerek görüntülerin montaj olduğunu kabul etmişti.

1 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Kılıçdaroğlu da avukatı Celal Çelik aracılığıyla Erdoğan aleyhinde 1 milyon TL‘lik manevi tazminat davası açmıştı.