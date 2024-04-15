Kilise ayininde rahibe saldırdı. Rahip o sırada “Küçük Müslüman kızları öldürmeyi bırakın” diyordu

Kaynak: Haber Merkezi
Kilise ayininde rahibe saldırdı. Rahip o sırada “Küçük Müslüman kızları öldürmeyi bırakın” diyordu
Avustralya’nın Sydney kentinde bulunan bir kilisedeki ayin sırasında rahibe bıçaklı saldırı düzenlendi. İnternette canlı yayınlanan ayin sırasında "Küçük Müslüman kızları öldürmeyi bırakın, onlar küçük melekler" diyen rahip, bir kişinin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Avustralya’nın Sydney kentindeki Piskopos Mar Mari Emmanuel'in İyi Çoban İsa Kilisesi'nde ayin sırasında saldırıya uğradı. Anti Siyonist olduğu söylenen piskoposun, "Küçük Müslüman kızları öldürmeyi bırakın, onlar küçük melekler" dediği sırada saldırıya uğradığı iddia edildi.

Cemaat üyelerinin çığlık atıp piskoposa yardım etmeye koştukları duyulurken saldırganın müdahalede bulunan 4 kişiyi daha yaraladığı öğrenildi. Saldırganın kimliği ile ilgili ise henüz bir bilgiye ulaşılamazken Güney Galler Polisi’nin saldırganı tutukladığı öğrenildi.

Polis, Emmanuel'in yaralanmasına ilişkin hayati tehlikesi olmadığını bildirdi.

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