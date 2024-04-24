Piskoposun bıçaklanmasıyla bağlantılı 7 genç tutukladı

Avustralya polisi bugün Sidney'de yaptığı baskınlarda şiddet ve aşırılık yanlısı bir ideolojiyi takip etmekle suçlanan yedi genci tutuklarken, bir yargıç da cezai soruşturmayı başlatan bir piskoposa yönelik bıçaklı saldırının videosunu paylaşan sosyal medya platformu X'e getirilen yasağı uzattı.

Polis, yaşları 15 ila 17 arasında değişen yedi kişinin, 15 Nisan'da Sydney'deki bir kilisede bir piskoposu bıçaklamakla suçlanan 16 yaşındaki bir çocuğun da dahil olduğu bir ağın parçası olduğunu söyledi

Diğer beş genç federal ve eyalet polisinin yanı sıra ülkenin ana iç casusluk teşkilatı olan Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı ve aşırılık yanlıları ve organize suçlar konusunda uzmanlaşmış Yeni Güney Galler Suç Komisyonu'nu da içeren ortak terörle mücadele ekibi tarafından sorgulanmaya devam ediyor.

Bıçaklama olayının görüntüleri kilise ayininin canlı yayınından alınmış ve daha sonra X'te dolaşıma sokulmuştu. Pazartesi günü Avustralyalı bir düzenleyici, platformun videoları kaldırmasını emretti. Google, Microsoft, Snapchat ve TikTok gibi sosyal medya plade platformaları bu emre uyarak söz konusu video ve görsellee erişim engeli getirdi.